Neverjetna gneča za četrto mesto. Milan in Bologna dvakrat zapored

Za naslov italijanskega prvaka se merita Napoli in Inter, ki ga konec meseca čaka tekma sezone, finale lige prvakov. Neapeljčani imajo tri točke prednosti, v tem krogu pa jih na papirju čaka tudi lažje delo, saj bodo gostili Genoo. Inter, ki je v torek navdušil nogometni svet z izjemnim odporom in zmago proti Barceloni (4:3), odhaja k Torinu. Pri gostih bosta manjkala Lautaro Martinez in Benjamin Pavard.

Inter, ki se je v torek uvrstil v finale lige prvakov, bo gostoval pri Torinu. Foto: Reuters

V 36. krogu se obetata dva derbija. Lazio bo v soboto gostil Juventus, Atalanta pa v ponedeljek Romo. Vse omenjene ekipe so še v igri za vstopnico za ligo prvakov. Brez Evrope pa bi lahko ostala Fiorentina. V četrtek je po razburljivi tekmi izpadla v polfinalu konferenčne lige, za šestim mesto, ki pelje v Evropo, pa zaostaja štiri točke.

Udinese, pri katerem bi lahko Jaka Bijol in Sandi Lovrić, zaigrala od prve minute, bo gostil že odpisano Monzo, ki se seli v serie B.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Petek, 9. maj:

Sobota, 10. maj

Nedelja, 11. maj:

Ponedeljek, 12. maj:

Lestvica: