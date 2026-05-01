M. P.

Petek,
1. 5. 2026,
14.00

Petek, 1. 5. 2026, 14.00

1 ura, 14 minut

Italijansko prvenstvo, 35. krog

Inter lahko 21. zvezdico osvoji še pred začetkom tekme

Cristian Chivu Inter | Cristian Chivu v vlogi trenerja še nima lovorike. Šele drugo sezono vodi člansko moštvo. | Foto Reuters

Cristian Chivu v vlogi trenerja še nima lovorike. Šele drugo sezono vodi člansko moštvo.

Mesec maj prinaša razplet domačih nogometnih prvenstev, v italijanski serie A najverjetneje že ta konec tedna. Vodilni milanski Inter ima 10 točk prednosti pred Napolijem in 12 pred AC Milanom. Na voljo je še 12 točk, kar pomeni, da lahko po nedeljski tekmi s Parmo že odprejo penino, če bodo pred tekmecema vodili za devet točk.

Sportal Inter vodil že z 2:0, a ni izkoristil zaključne žogice za naslov

Inter je pred 21. italijansko zvezdnico. Napoli v 35. krogu italijanske prve lige v soboto gostuje pri presenečenju sezone, Comu. Ta je trenutno peti, a le tri točke za četrtim Juventusom, torej za mestom, ki še vodi v ligo prvakov. Že evropska liga bi bila za Como izjemen uspeh. Tretji AC Milan bo v nedeljo gostoval pri desetem Sassuolu. Serie A je lahko odločena že pred nedeljsko večerno tekmo, ko Inter Milano doma gosti dvanajsto uvrščeno Parmo, če bosta Napoli in AC Milan pred tem izgubila. Če pa Inter zmaga, bo prvak ne glede na razplet tekem svojih dveh tekmecev.

Za Inter bi to bila 21. italijanska lovorika, tretja v zadnjih šestih sezonah, a prva pod vodstvom trenerja Cristiana Chivuja. Za nekdanjega nogometaša Interja in italijanske reprezentance je to šele druga trenerska sezona na čelu članske ekipe. Lani je krajši čas vodil Parmo. Inter lahko osvoji italijansko dvojno krono, saj ga 13. maja čaka finale italijanskega pokala proti Laziu. 

Italijansko prvenstvo, 35. krog:

Petek, 1. maj:

Sobota, 2. maj:

Nedelja, 3. maj:

Ponedeljek, 4. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

16 - Martinez (Inter)
12 - Douvikas (Como), Paz (Como), Marcus Thuram (Inter)
11 - Malen (Roma)
10 - Davis (Udinese), Höjlund (Napoli), Krstović (Atalanta), Scamacca (Atalanta), Simeone (Torino), Yildiz (Juventus)
9 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), McTominay (Napoli)
...

Gianluca Rocchi
Sportal Šefa italijanskih sodnikov preiskujejo zaradi domnevnih goljufij
Napoli, Rasmus Hojlund
Sportal Milan prek Lovrićevih na drugo mesto, Interju se vse bolj smeji
Manuel Locatelli
Sportal Locatelli podaljšal zvestobo Juventusu do leta 2030
