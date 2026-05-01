Inter lahko 21. zvezdico osvoji še pred začetkom tekme

Mesec maj prinaša razplet domačih nogometnih prvenstev, v italijanski serie A najverjetneje že ta konec tedna. Vodilni milanski Inter ima 10 točk prednosti pred Napolijem in 12 pred AC Milanom. Na voljo je še 12 točk, kar pomeni, da lahko po nedeljski tekmi s Parmo že odprejo penino, če bodo pred tekmecema vodili za devet točk.

Inter je pred 21. italijansko zvezdnico. Foto: Guliverimage Napoli v 35. krogu italijanske prve lige v soboto gostuje pri presenečenju sezone, Comu. Ta je trenutno peti, a le tri točke za četrtim Juventusom, torej za mestom, ki še vodi v ligo prvakov. Že evropska liga bi bila za Como izjemen uspeh. Tretji AC Milan bo v nedeljo gostoval pri desetem Sassuolu. Serie A je lahko odločena že pred nedeljsko večerno tekmo, ko Inter Milano doma gosti dvanajsto uvrščeno Parmo, če bosta Napoli in AC Milan pred tem izgubila. Če pa Inter zmaga, bo prvak ne glede na razplet tekem svojih dveh tekmecev.

Za Inter bi to bila 21. italijanska lovorika, tretja v zadnjih šestih sezonah, a prva pod vodstvom trenerja Cristiana Chivuja. Za nekdanjega nogometaša Interja in italijanske reprezentance je to šele druga trenerska sezona na čelu članske ekipe. Lani je krajši čas vodil Parmo. Inter lahko osvoji italijansko dvojno krono, saj ga 13. maja čaka finale italijanskega pokala proti Laziu.

Italijansko prvenstvo, 35. krog:

