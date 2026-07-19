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Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
8.18

Osveženo pred

29 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Didier Deschamps Thomas Tuchel Francija Anglija

Nedelja, 19. 7. 2026, 8.18

29 minut

SP: po tekmi za 3. mesto

Tuchel o ponosu angleških igralcev na bron, Deschamps končuje najlepšo stvar

Avtorji:
B. B., STA

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Harry Kane | Angleška reprezentanca si je pred SP želela več. Tretje mesto je le obliž na rano. | Foto Guliverimage

Angleška reprezentanca si je pred SP želela več. Tretje mesto je le obliž na rano.

Foto: Guliverimage

Nemški selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel upa, da bodo angleški igralci ponosni in prepričani, da so svojo pot na svetovnem prvenstvu v nogometu v Miamiju končali uspešno, z bronasto medaljo po zmagi proti Franciji s 6:4. Didier Deschamps pa po 14 letih na čelu francoske reprezentance končuje "nekaj, kar je predstavljalo najlepšo stvar".

Sobotni večer na stadionu v Miamiju je Tuchelovi ekipi, ki je v prvem polčasu povedla s štirimi goli prednosti, potem pa v drugem preprečila preobrat Francije, prinesel najboljši rezultat nogometašev na svetovnih prvenstvih po osvojitvi pokala leta 1966.

"To je prva medalja po 60 letih, to je najboljše SP Anglije na tujih tleh, zato upam, da bodo igralci čez nekaj časa lahko ponosni na to. Smo zelo tekmovalni, zato si skoraj ne dovolimo, da bi bili ponosni na tretje mesto," je po poročanju tujih agencij na novinarski konferenci po tekmi menil Tuchel.

Thomas Tuchel | Foto: Reuters Thomas Tuchel Foto: Reuters

"Bili smo zelo, zelo ambiciozni z našimi sanjami"

"Pred osemnajstimi meseci smo si zadali najvišji cilj, najvišje sanje, ki smo jih želeli uresničiti. Bili smo zelo, zelo ambiciozni z našimi sanjami, da bi se uvrstili v finale in osvojili svetovno prvenstvo. Zato je zelo boleče, če to zamudiš. Bolečina bo ostala nekaj časa, a bo izginila, toda brazgotina bo ostala. Tako je v športu na visoki ravni," je dodal Tuchel.

Jordan Henderson se je na SP nesrečno poškodoval. | Foto: Guliverimage Jordan Henderson se je na SP nesrečno poškodoval. Foto: Guliverimage Veliko vlogo je odigral tudi poškodovani Henderson

Pohvalil je poškodovanega veterana Jordana Hendersona, ki je bil član poražene ekipe za bronasto medaljo na SP že leta 2018, za njegov spodbudni govor pred tekmo.

"Henderson je imel danes v hotelu reprezentance zelo impresiven govor, da bi to tekmo postavil v pravi okvir in vse usmeril v pravo miselnost. Neverjetno je pomagal. Še vedno je treba zmanjšati vrzel do najboljših treh ekip, ki so pred nami na svetovni lestvici, in to se začne danes," je napovedal nemški selektor treh levovo.

"Bil je zelo poseben dan." | Foto: Guliverimage "Bil je zelo poseben dan." Foto: Guliverimage

Ničesar ni, kar bi bilo nad francosko reprezentanco

Povsem drugačno je bilo razpoloženje v francoskem taboru, tudi zaradi slovesa selektorja. "Leta 2012 sem začel s tem, da sem francosko reprezentanco postavil nad vse ostalo. Ne glede na to, koliko največjih klubov na svetu treniraš, ni ničesar, ničesar, kar bi bilo nad francosko reprezentanco," je dodal Deschamps, vidno ganjen po tekmi za tretje mesto.

"Bil je zelo poseben dan. Prejel sem nekaj zelo prijaznih sporočil ljudi, ki so se me globoko dotaknila, saj so to ljudje, ki so mi zelo ljubi, zlasti nekdanji igralci," je nadaljeval.

"Z mojim osebjem smo se dolgo trudili, da smo bili v službi reprezentance, morda za nekatere celo predolgo. Uspelo mi je obdržati francosko ekipo na vrhu, čeprav zagotovo ne na samem vrhu," je dodal.

Trdni temelji

Selektor, ki je s prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi končal ta del svoje kariere, je bil prav tako zadovoljen, da je zgradil trdne temelje za prihodnost.

"Imamo vse, kar potrebujemo, z mladimi igralci, ki bodo rasli. To je bilo njihovo prvo svetovno prvenstvo. To je vse, kar želim njim in francoski ekipi, da dosežejo vrh in dosežejo nadaljnje uspehe," je razmišljal in obljubil, da bo postal "tihi navijač" Les Bleus.

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