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Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
9.05

Osveženo pred

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Natisni članek
Gianni Infantino SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Anglija Francija

Nedelja, 19. 7. 2026, 9.05

1 ura, 14 minut

Ni ga bilo

Predsednik Fife Infantino zaradi slabega vremena izpustil tekmo za bron

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gianni Infantino | Ni si mogel ogledati tekme. | Foto Reuters

Ni si mogel ogledati tekme.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami, da bi si ogledal tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Francijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pred tem je bil skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdalj v ZDA, Kanadi in Mehiki.

"No, danes bi moral biti pravzaprav v Miamiju na nogometni tekmi za bronasto medaljo med Anglijo in Francijo," je Infantino povedal v videoposnetku, posnetem na stadionu v East Rutherfordu blizu New Yorka. Tam bo drevi ob 21. uri po srednjeevropskem času finale med Španijo in Argentino.

"Žal nam vremenske razmere tukaj niso dovolile poleteti v Miami, zato smo medtem prišli na stadion finala, da bi preverili, ali je vse pripravljeno."

Infantino je bil v petek v New Yorku na medijskem nastopu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Zaradi slabih vremenskih razmer je bilo nato odpovedanih več letov iz mesta, zaradi česar je Španija odpovedala tudi sobotni trening.

Anglija je v napetem dvoboju za tretje mesto s 6:4 premagala Francijo in v Miamiju osvojila bron.

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