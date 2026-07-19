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EP v rokometu do 20 let, finale in tekma za tretje mesto
Slovenci odločno v boj za bron
Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let se bo danes na evropskem prvenstvu v Cluj-Napoci borila za bronasto odličje. Slovenci se bodo ob 16. uri pomerili z Dansko, potem ko so morali v polfinalu priznati premoč Madžarski.
Slovenci so v prvem delu prvenstva premagali Poljsko (40:34) in Češko (35:31) ter izgubili proti Madžarski. V drugem delu so ob porazu proti Švedski visoko ugnali domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovili mesto med osmerico najboljših. V četrtfinalu so bili boljši od dotlej še neporažene Španije, nato pa so morali še enkrat priznati premoč Madžarski (24:31). V drugem polfinalnem obračunu so Švedi v skandinavskem dvoboju premagali Dansko z 38:35, ki bo tako današnji tekmec Slovenije.
Slovenija se je prvič po letu 2018 prebila med najboljše štiri. Takrat je na domačem prvenstvu v Celju osvojila tudi naslov evropskih prvakov, doslej edinega v tej starostni kategoriji. Leta 2002 na Poljskem je bila srebrna, v letih 2004, 2010 in 2012 pa bronasta.
EP v rokometu do 20 let, finale in tekma za tretje mesto:
Nedelja, 19. julij:
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