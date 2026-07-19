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Avtor:
Š. L.

Nedelja,
19. 7. 2026,
8.50

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slovenska rokometna reprezentanca do 20 let evropsko prvenstvo Tomaž Ocvirk danska rokometna reprezentanca

Nedelja, 19. 7. 2026, 8.50

1 ura

EP v rokometu do 20 let, finale in tekma za tretje mesto

Slovenci odločno v boj za bron

Avtor:
Š. L.

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slovenska rokometna reprezentanca do 20 let | Slovence čaka boj za bron. | Foto Flaviu Buboi

Slovence čaka boj za bron.

Foto: Flaviu Buboi

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let se bo danes na evropskem prvenstvu v Cluj-Napoci borila za bronasto odličje. Slovenci se bodo ob 16. uri pomerili z Dansko, potem ko so morali v polfinalu priznati premoč Madžarski.

Slovenci so v prvem delu prvenstva premagali Poljsko (40:34) in Češko (35:31) ter izgubili proti Madžarski. V drugem delu so ob porazu proti Švedski visoko ugnali domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovili mesto med osmerico najboljših. V četrtfinalu so bili boljši od dotlej še neporažene Španije, nato pa so morali še enkrat priznati premoč Madžarski (24:31). V drugem polfinalnem obračunu so Švedi v skandinavskem dvoboju premagali Dansko z 38:35, ki bo tako današnji tekmec Slovenije.

Slovenija se je prvič po letu 2018 prebila med najboljše štiri. Takrat je na domačem prvenstvu v Celju osvojila tudi naslov evropskih prvakov, doslej edinega v tej starostni kategoriji. Leta 2002 na Poljskem je bila srebrna, v letih 2004, 2010 in 2012 pa bronasta.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Aljuš Anžič (Celje Pivovarna Laško), Ahmed Begić (Slovan), Nik Blagus (DRŠ Sebastjana Soviča), Vanja Dragić (Gorenje Velenje), Žiga Grabar (Celje Pivovarna Laško), Rok Grabner (Slovan), Mattis Heiss (Magdeburg), Matevž Mlakar (Celje Pivovarna Laško), Žan Pajk (Gorenje Velenje), Peter Peternel (Škofja Loka), Miha Podpečan (Gorenje Velenje), Luka Sandič (Gorenje Velenje), Arne Strehar (Škofja Loka), Jakob Ščuka (Krka), Miha Štalekar (Slovenj Gradec), Tjaž Štalekar (Slovenj Gradec). Selektor: Tomaž Ocvirk.

EP v rokometu do 20 let, finale in tekma za tretje mesto:

Nedelja, 19. julij:

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