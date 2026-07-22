Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
11.33

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Josep Guardiola italijanska nogometna reprezentanca nogometna tržnica

Sreda, 22. 7. 2026, 11.33

1 ura, 1 minuta

Italijani si manejo roke, v igri Pep Guardiola

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Josep Guardiola | Bo Guardiola prevzel vodenje italijanske reprezentance? | Foto Reuters

Bo Guardiola prevzel vodenje italijanske reprezentance?

Foto: Reuters

Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je s položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso.

Predsednik italijanske nogometne zveze Giovanni Malago je potrdil pogovore s 55-letnim Špancem in dejal, da bi bila pri njegovi plači "možna izjema". Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bi morala namreč italijanska zveza močno prilagoditi proračun, kar je za Guardiolo očitno pripravljena storiti.

"Nič še ni gotovo, vendar menim, da je bilo prav in pomembno, da smo začeli dialog in ga ohranili," je dejal Malago.

Guardiola je po koncu sezone in desetletju, polnem trofej, zapustil vrste Manchester Cityja. Pred tem je treniral Bayern München in Barcelono.

Če bi prevzel selektorski stolček, bi na položaju nasledil Gattusa, ki je odstopil s položaja, potem ko se štirikratnim prvakom ni uspelo uvrstiti na tretje zaporedno svetovno prvenstvo.

Med kandidati za prazno selektorsko mesto se omenja tudi Roberta Mancinija, ki je Italijo leta 2020 popeljal do naslova evropskih prvakov, ter nekdanjega vezista Andreo Pirla.

Preberite še:

finale evropske lige Aston Villa Morgan Rogers
Sportal Padel je nov angleški rekord
slovenska nogometna reprezentanca, Leo Štulac
Sportal Štulac se vrača v Koper, ki je prodal ganskega nogometaša
Tarik Muharemović
Sportal Bijol ni več edini nogometaš Leedsa, ki se je rodil v Sloveniji
Josep Guardiola italijanska nogometna reprezentanca nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.