Italijani si manejo roke, v igri Pep Guardiola

Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je s položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso.

Predsednik italijanske nogometne zveze Giovanni Malago je potrdil pogovore s 55-letnim Špancem in dejal, da bi bila pri njegovi plači "možna izjema". Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bi morala namreč italijanska zveza močno prilagoditi proračun, kar je za Guardiolo očitno pripravljena storiti.

"Nič še ni gotovo, vendar menim, da je bilo prav in pomembno, da smo začeli dialog in ga ohranili," je dejal Malago.

Guardiola je po koncu sezone in desetletju, polnem trofej, zapustil vrste Manchester Cityja. Pred tem je treniral Bayern München in Barcelono.

Če bi prevzel selektorski stolček, bi na položaju nasledil Gattusa, ki je odstopil s položaja, potem ko se štirikratnim prvakom ni uspelo uvrstiti na tretje zaporedno svetovno prvenstvo.

Med kandidati za prazno selektorsko mesto se omenja tudi Roberta Mancinija, ki je Italijo leta 2020 popeljal do naslova evropskih prvakov, ter nekdanjega vezista Andreo Pirla.

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