Ne le košarkarji, v polfinale prvenstva tudi naši rokometaši

Ne le košarkarska reprezentanca do 20 let, polfinale svojega evropskega prvenstva si je priborila tudi slovenska rokometna reprezentanca U20. V četrtfinalu je v Cluj-Napoci s 30:23 premagala enega od velikanov evropskega rokometa, Španijo. Slovenija bo v petek v polfinalu igrala z Madžarsko, drugi polfinalni par pa je Švedska - Danska.

Foto: Flaviu Buboi Varovanci Tomaža Ocvirka so v uvodnih trenutkih nekajkrat povedli, a so nato Španci prišli do vodstva treh golov pri 10:7. Slovenci so hitro strnili vrste in se znova vrnili v vodstvo, na glavni odmor so odnesli dva gola prednosti.

V drugem delu so prednost stopnjevali, s štirimi zaporednimi goli je bilo hitro +5 (19:14). Španci so se vmes približali na dva gola zaostanka, vendar so mladi Slovenci kmalu spet obnovili prednost petih zadetkov. Največ so vmes vodili že za osem golov, prednost pa do konca tudi varno zadržali.

V slovenski izbrani vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Aljuš Anžič z desetimi goli. Po tri gole je pristavilo še pet mladih slovenskih asov, medtem ko je vratar Matevž Mlakar nanizal 16 obramb.

Slovenija je v prvem delu prvenstva premagala Poljsko (40:34) in Češko (35:31), izgubila pa proti Madžarski (26:28). V drugem delu je ob porazu proti Švedski visoko ugnala domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovila mesto med osmerico najboljših.

"Po takšni tekmi je težko najti prave besede. Neverjetna predstava vseh fantov in neverjetna podpora naših navijačev ter staršev, ki so nas prišli spodbujat v Romunijo. Na začetku morda nismo veljali za favorite, a nas je izjemna igra, predvsem v obrambi, popeljala v polfinale. Zdaj vso pozornost usmerjamo proti Madžarski in naredili bomo vse, da si priigramo uvrstitev v finale.˝ je četrtfinale komentiral Aljuš Anžič.

Po slavju nad Španijo se je uvrstila med najboljše štiri reprezentance na stari celini, med katerimi so po četrtfinalnih zmagah še Švedska, Danska in Madžarska. Slednja bo v petek ob 18.30 v polfinalu znova slovenski tekmec.

Foto: Flaviu Buboi

"Odlična predstava mojih fantov na današnji tekmi. Velik poklon za borbenost in predstavo, ki so jo prikazali skozi vseh 60 minut. Na začetku smo v tekmo vstopili z nekoliko preveč treme, a bolj ko se je tekma bližala koncu, bolj smo verjeli vase in v svojo kakovost. Ključ do tako visoke zmage sta bili predvsem odlična igra v obrambi in izjemen ekipni duh, ki krasi to reprezentanco. Iskrene čestitke celotni ekipi in strokovnemu štabu, ki je prebedel skoraj vso noč, da smo fante kar najbolje pripravili na Špance. Zdaj se moramo čim prej regenerirati in se pripraviti na nov izziv.˝ je po tekmi dejal Tomaž Ocvirk.