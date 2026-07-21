Ukrajinski vojak svari: To je večja nevarnost za našo državo kot Putin

Odhod priljubljenega ministra za obrambo Mihajla Fedorova še vedno dviga prah v Ukrajini. Njegovi privrženci protestirajo in zahtevajo odhod vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega. Nekateri se celo bojijo, da je lahko ogrožena narodna enotnost.

Pritisk na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega se stopnjuje. V ponedeljek so se pozivi k razrešitvi ukrajinskega vrhovnega poveljnika okrepili. Hkrati se protestom na ulicah pridružuje vse več aktivnih vojakov in veteranov, ki zahtevajo temeljno reformo vojske, piše New York Times.

Odstavitev mladega ministra

Prejšnji teden je Zelenski odstavil obrambnega ministra, 35-letnega Mihajla Fedorova. To je sprožilo oster spor med zagovorniki tehnološko usmerjene vojaške reforme in uveljavljenim vojaškim vodstvom pod Sirskim.

To je šele drugič od ruske invazije leta 2022, da se je na ulicah zbralo na tisoče ljudi v znak protesta. Zelenskega pozivajo k spremembi smeri. Pričakuje se, da bo ponovno potrdil vizijo vojskovanja Mihajla Fedorova, v katerem vse bolj prevladujejo droni in roboti. Prvi večji množični protesti lansko poletje so bili usmerjeni proti zatiranju protikorupcijskih agencij.

Je v Ukrajini ogrožena narodna enotnost?

Trenutno javno nezadovoljstvo ogroža narodno enotnost, ki je Ukrajino ohranjala v skoraj štirih letih in pol vojne. Ta kriza izbruha v času, ko država slavi vojaške uspehe s kampanjo daljnosežnih napadov z droni.

Širijo se govorice, da bodo generala Oleksandra Sirskega odstavili, a je ukrajinski generalštab to zanikal, poroča BBC. Foto: Reuters

Po svoji razrešitvi je Fedorov izrekel resne obtožbe proti vojaškemu vodstvu. Javno jih je obtožil oviranja njegovih prizadevanj za modernizacijo – med drugim z upiranjem pristopom, ki temeljijo na podatkih, in s političnimi spletkami, za katere je trdil, da delijo državo.

Je spor večja nevarnost za Ukrajino kot ruska grožnja?

Fedorov je izjavil, da se je od takrat razvil konstruktiven dialog za reševanje vprašanj, ki jih je izpostavil. "Zagotovo bodo spremembe," je dejal v izjavi.

Desetnik Eduard (njegovo ime je izmišljeno, da bi prikrili njegovo identiteto), 28-letni vojak na južni ukrajinski fronti, je za New York Times izrazil zaskrbljenost, da bi ta boj za oblast lahko predstavljal večjo nevarnost za njegovo državo kot karkoli, kar bi Moskva lahko ponudila ukrajinski vojski.

"Trenutno se soočamo neposredno s sovražnikom. Mislili smo, da za našim hrbtom, v zaledju, ni sovražnikov. A kot se je izkazalo, obstajajo tudi tam," je dejal.

Številni vojaki podpirajo Fedorova

Po nenadni razrešitvi Fedorova ni bil edini, ki se je počutil izdanega. Novinarji so se na različnih točkah vzdolž približno 1.200 kilometrov dolge fronte pogovarjali z ducatom vojakov. Večina razume demonstrante – in je jezna na vojaško vodstvo.

Mihajlo Fedorov, ki je vodil ministrstvo obrambo od januarja letos do svojega odhoda julija letos, je zelo priljubljen med številnimi vojaki. Foto: Reuters

"Skoraj vsi pogovori se trenutno vrtijo okoli tega vprašanja," je dejal Andrij, poveljnik enote brezpilotnih letal na vzhodu Ukrajine. Vojaki sicer 60-letnemu Sirskemu priznavajo njegovo inteligenco in strokovno znanje, a so izrazili frustracijo, ker še naprej deluje z zastarelimi metodami. Poleg tega očitno bolj ceni zvestobo kot dokazane bojne uspehe.

Oglasil se je Sirski

Sirski je v javnosti večinoma molčal, namesto tega je objavljal videoposnetke srečanj s poveljniki na fronti. V ponedeljek pa je spregovoril s kolumno na ukrajinskem novičarskem portalu Militarni. V njej se je odzval na to, kar je videl kot širjenje mitov o konfliktih.

"Najbolj nenavadna obtožba od vseh je: Nočem se boriti z droni," je zapisal v dolgem članku. Dodal je: "Nekdo, ki se 'noče boriti z droni', ne ustanovi prve neodvisne veje oboroženih sil na svetu za brezpilotne sisteme in ne imenuje poveljnika zanjo – v nasprotju z vsemi tradicijami vojaške hierarhije."

Podporniki Sirskega

Tudi generalovi zavezniki so kritike na račun Sirskega odločno zavrnili. Častnik v generalštabu vojske je ogorčenje zavrnil kot nameren poskus spodbujanja manipulacije. Trdil je, da je bil namen tega, da bi t. i. progresivno mladino postavili proti vojaškim konservativcem.

Generalu Sirskemu številni priznavajo zasluge pri obrambi Kijeva in Harkova leta 2022. Na fotografiji: ukrajinski kraj Buča pri Kijevu 6. aprila 2022 po odhodu ruskih vojakov. Kraj Buča je bil prizorišče hudih porazov ruskih enot, ruski vojaki pa so se nato zločinsko znesli nad domačini. Foto: Guliverimage

Ostro je kritiziral Fedorova in izjavil, da ima ta izkušnje z digitalnim trženjem in da ni nikoli služil v vojski. Zato številnih nalog oboroženih sil ne razume v celoti. Častnik je za New York Times govoril pod pogojem anonimnosti, saj ni bil pooblaščen za javno govorjenje.

Sirski se je izkazal pri obrambi Kijeva in Harkova

Kljub temu se Sirski od imenovanja za vrhovnega poveljnika leta 2024 bori s svojo javno podobo in pomanjkanjem podpore javnosti. Čeprav ga hvalijo zaradi njegove vloge pri obrambi Kijeva na začetku vojne in protiofenzivi v Harkovski regiji, ima sloves, da sprejema ogromne izgube za minimalne ozemeljske pridobitve.

Nazadnje so ga kritizirali zaradi videoposnetka vojakov, ki dvigajo zastavo v obleganem mestu Kostantinivka. Videoposnetek je bil namenjen krepitvi podpore in spodkopavanju trditev Moskve o nadzoru nad mestom. A vojaki so dejanje primerjali s površno rusko propagando. To je okrepilo kritike, da se Sirski drži toge poveljniške strukture sovjetskega tipa, v kateri je varnost borcev drugotnega pomena.

Preveč žrtev za minimalni uspeh?

Poročnik Jurij, poveljnik čete na vzhodni ukrajinski fronti, je pristop trenutnega vodstva opisal takole: poveljniki so pokazali na zemljevid in ukazali četam, naj napredujejo, pri čemer so popolnoma ignorirali realnost izjemno smrtonosnega bojišča, na katerem prevladujejo droni.

Vojak je dejal, da je navsezadnje odgovornost za krizo v vojaškem vodstvu na predsednikovem uradu. Meni, da želi predsedniški urad še naprej neposredno nadzorovati vojaške odločitve na bojišču. Zelenski ceni Sirskega, ker nima političnih ambicij in zanesljivo izvaja ukaze.

Svarila pred ignoriranjem protestov

Medtem ko so mnogi vojaki za New York Times zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi izjave dali anonimno, je vse več visokih poveljnikov zdaj javno spregovorilo. Polkovnik Svjatoslav Palamar, namestnik poveljnika 1. azovskega korpusa ukrajinske nacionalne garde, je vlado posvaril pred ignoriranjem protestov.

"Zgodovina nas uči, da države ne propadejo le zaradi moči zunanjega sovražnika. Včasih izgubijo veliko več, ko se notranja izčrpanost družbe uporabi kot orodje za politično manipulacijo," je zapisal.