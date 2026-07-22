V Stožicah bodo odslej veljala nova pravila: kaj so pripravili Ljubljančani?

V nekih drugih časih bi zapisali, da je Bravo za začetek nove sezone v Stožicah vzel veliki skalp, a so zmage Šiškarjev nad Olimpijo v zadnjih sezonah postale ena glavnih stalnic na slovenskih nogometnih zelenicah. Varovanci Aleša Arnola so novo tekmovalno obdobje kljub vsemu odprli s pomembno zmago, na valu pozitivne energije pa se bodo skušali lotiti tudi prvega evropskega izziva. V prestolnico prihaja severnomakedonski podprvak Škendija, v Stožicah pa se medtem obetajo novosti.

Škendija bo za začetek letošnje evropske poti Brava zahteven zalogaj – skoraj zagotovo precej zahtevnejši od tistega, s katerim se je ekipa Aleša Arnola soočila ob premiernem nastopu na mednarodnih odrih. Pred dvema letoma so Šiškarji na Otoku ugnali valižanski Connah's Quay, v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pa jih je s skupnim rezultatom 3:2 izločil Zrinjski Mostar.

Bravaši letošnje evropsko poletje začenjajo v drugem krogu, Škendija pa je že v prvem dokazala, da gre za kakovostno in izkušeno evropsko ekipo. Makedonci so bili s skupnim rezultatom 6:0 boljši od gibraltarske Europe, proti Bravu pa bodo v četrtek odigrali že 68. tekmo v evropskih tekmovanjih. Lani so se od konferenčne lige poslovili šele, ko je bil v play-offu zanesljivo boljši turški Samsunspor.

V zasedbi iz Tetova je najvrednejši igralec Almir Kryeziu, ki je v klub letos poleti prispel iz kosovskega Ballkanija, tu sta tudi izkušeni Endrit Krasniqi in stari znanec slovenskih zelenic Fahd Ndzengue. Škendija je pred petimi leti že gostovala v Sloveniji in takrat s skupnim rezultatom 6:0 v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov odpihnila Muro.

Ljubljančani sicer ne bodo v vlogi favorita, a imajo svoje adute – med drugim tudi nepredvidljivost (znova) močno premešane zasedbe, ki s tisto iz prejšnje sezone nima prav veliko skupnih točk.

Arnol: Prihaja tekmec na bistveno višji ravni

"Čaka nas izredno kakovostna ekipa, ki je vajena tudi igranja v glavnem delu tekmovanj in v evropskih kvalifikacijah nastopa rutinirano. Zavedamo se, da bodo stvari, ki so bile tokrat dobre, morale biti v četrtek še na višji ravni. V napadu bomo morali dobro izkoristiti prostor in čas, ki nam ga bo ponudil nasprotnik, ter biti zelo konkretni. Tokrat smo bili v tem sicer dobri, a prihaja tekmec na bistveno višji ravni, zato bodo zahteve višje praktično v vseh elementih igre," je dal po zmagi z 2:0 nad Olimpijo vedeti Aleš Arnol. Aleš Arnol je kot trener Brava že osmič premagal Olimpijo, na 14 medsebojnih tekmah je izgubil le enkrat. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Odkar sedi na klopi Brava, je proti zmajem vodil 14 tekem, v tem času pa je utrpel en sam poraz. Vknjižil je kar osem zmag. Lahko ponovi podvig iz prvega evropskega poletja in Šiškarje popelje še korak bližje konferenčni ligi? Prvi del odgovora bomo dobili že v Stožicah, kjer se v četrtek obeta nekaj novosti.

"Z novo sezono bo drugačna tudi podoba Stožic na domačih tekmah NK Bravo. Navijači, novinarji, igralci in člani strokovnega štaba na klopi ter gostje na VIP-tribuni bomo odslej zbrani na isti strani igrišča.

Vstop na tribune stadiona bo po novem mogoč skozi vhod AB. Kmalu po vstopu na notranjo ploščad stadiona boste našli tudi prodajna mesta s klubskimi artikli, prigrizki in pijačo.

Od sezone 2026/27 so za navijače NK Bravo odprti sektorji 4, 5, 6 in 7, ki so na nasprotni tribuni od tiste, na kateri so bili domači navijači nameščeni v preteklih sezonah. V teh sektorjih je mogoče kupiti tudi sezonske vstopnice NK Bravo," so sporočili iz ljubljanskega kluba.