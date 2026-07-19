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Avtor:
R. K.

Nedelja,
19. 7. 2026,
9.12

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek
Andrew Tate Tristan Tate aretacija spolno nasilje

Nedelja, 19. 7. 2026, 9.12

42 minut

V ZDA aretirali razvpita brata Tate

Avtor:
R. K.

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Andrew Tate, Tristan Tate | Kontroverzna brata Andrew in Tristan Tate sta spletna vplivneža, ki na družbenih omrežjih širita idejo o prevladi moških in sovraštvu do žensk.  | Foto Profimedia

Kontroverzna brata Andrew in Tristan Tate sta spletna vplivneža, ki na družbenih omrežjih širita idejo o prevladi moških in sovraštvu do žensk. 

Foto: Profimedia

Po novih obtožbah britanskih oblasti so v soboto v Miamiju aretirali razvpita brata Andrewa in Tristana Tatea. Med drugim sta obtožena sedmih posilstev ter trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo, poroča BBC.

Potem ko so britanske oblasti proti njima vložile nove obtožbe, so v soboto v Miamiju aretirali sporna spletna vplivneža, brata Andrewa in Tristana Tatea. Predstavnik ameriškega ministrstva za pravosodje je pojasnil, da so aretacijo izvedli "v skladu s postopkom izročitve". 

Andrew Tate je obtožen sedmih posilstev ter drugih obtožb v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji, vključno s trgovino z ljudmi za spolne namene in otroško pornografijo, njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, dveh posilstev, v treh primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, je po poročanju BBC sporočilo britansko tožilstvo. 

"Obtožbe so sledile prejemu dodatnega spisa dokazov od policije v Bedfordshiru, s čimer se je skupno število domnevnih žrtev v tem primeru povečalo na sedem," je dejal vodja oddelka za posebna kazniva dejanja pri britanskem državnem tožilstvu Malcolm McHaffie. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med julijem 2010 in avgustom 2017.

Vse obtožbe zavračata

Brata medtem vse obtožbe zavračata. "Ves svet ve, da sta Andrew in Tristan nedolžna," je po aretaciji sporočil njun odvetnik Joseph McBride. "Njuni nasprotniki to vedo najbolje. Prav zato sta postala tarči napadov," je dejal. Nove obtožbe britanskih oblasti pa je označil za politično motiviran napad.

Brata Tate
Novice Brata Tate v Veliki Britaniji obtožena posilstev in trgovine z ljudmi
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