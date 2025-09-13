"Derby d'Italia'' po trilerju v dodatku dobil Juventus

V uvodnem dejanju tretjega kroga italijanskega prvenstva je Cagliari z 2:0 premagal Parmo. Pri gostih Tjaš Begić ni dobil priložnosti za igro. Sledita sta derbija v Torinu in Firencah. Vodilni Juventus je na ''Derby d'Italia'' po pravem trilerju s 4:3 premagal Inter. Ob 20.45 Fiorentina gosti branilce naslova iz Neaplja.

Foto: Reuters Derbi za Italijo je bil pravi triler. Ob polčasu je Juventus vodil z 2:1. Po drugem zadetku Hakana Calhanogluja je Inter v 65. minuti prišel do izenačenja. Nato sta na sceno stopila vrata Thuram, torej sinova legendarnega francoskega branilca Liliama Thurama. Interjev Marcus Thuram je v 76. minuti zadel za vodstvo s 3:2, Juventusov Kephren Thuram pa v 83. za izenačenje na 3:3. A gol "faraona", kot ga kličejo, saj je dobil ime po egipčanskem faraonu Kefrenu, ni bil zadnji na tekmi. V sodnikovem dodatku je z velike razdalje za zmago Torinčanov zadel 19-letni Črnogorec Vasilije Adžić. Juventus je s polnim izkupičkom devetih točk tako zadržal prvo mesto na prvenstveni lestvici.

Pisa bo v nedeljo pričakala Udinese, pri katerem bi lahko bil Sandi Lovrić po poškodbi na reprezentančni tekmi v Baslu (mečna mišica) odsoten z igrišč vsaj do konca meseca.

Italijansko prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Ponedeljek, 15. september:

Lestvica: