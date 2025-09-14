Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
14. 9. 2025,
9.12

1 ura, 19 minut

Liga ICE, 14. september

Olimpija po sanjskem uvodu gosti Korošce

Avtor:
Pe. M.

HK Olimpija | Olimpija gosti Beljak. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gosti Beljak.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija so novo sezono IceHL odprli z visoko zmago z 8:1 nad Dunajem, že danes pa jih na domačem ledu čaka nova tekma. Ob 18. uri bodo gostili Beljak, ki je prav tako začel z zmago, s 4:2 je ugnal madžarskega novinca. Glavni trener Olimpije Ben Cooper je po zanesljivi zmagi dejal, da zvečer ne potrebujejo osem golov, pač pa si želijo "le" zmage.

HK Olimpija, Ben Cooper
Sportal Po sanjskem uvodu Olimpije prejel pomenljivo sporočilo mame in ga prenesel med igralce

Na Madžarskem bo danes slovenski obračun, Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gosti Linz (Ken Ograjenšek, Aljaž Predan, Luka Maver – ni še pripravljen na igro). V Salzburgu bo ponovitev lanskega finala, tam bo gostoval Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc). Pustertal Roka Tičarja, ki je tako kot Olimpija za začetek zmagal z 8:1, gosti Gradec.

Število klubov v ligi ostaja nespremenjeno (13), a zgodila se je ena sprememba. Po lanski sezoni se je umaknil italijanski Asiago, ligi pa se je pridružil madžarski FTC-Telekom Budapest.

Format tekmovanja ostaja enak. Vsako moštvo v rednem delu sezone odigra 48 tekem, z vsakim nasprotnikom štiri, po dve od teh doma in dve v gosteh. Prvih šest ekip se bo po rednem delu, ki bo potekal do 1. marca, neposredno uvrstilo v končnico. Moštva na mestih med sedem in deset čakajo dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici (4.–8. marec). Za tiste, ki bodo med 11. in 13. mestom, pa se bo sezona po rednem delu končala.

Tako v četrtfinalu kot polfinalu in finalu bodo igrali na štiri zmage. Prvak bo znan najpozneje 29. aprila prihodnje leto.

ICEHL, 14. september:

Lestvica:

Preberite še:

HK Olimpija Ljubljana, Ben Cooper
Sportal Olimpija odšteva do prve tekme in še gradi nov sistem igre
Ben Cooper HK Olimpija hokej IceHL
