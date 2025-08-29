Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
29. 8. 2025,
15.30

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Napoli Udinese Sandi Lovrič AC Milan Inter Milano Juventus italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 29. 8. 2025, 15.30

19 minut

Italijansko prvenstvo, 2. krog

Sandi Lovrić proti Interju, AC Milan že pod pritiskom

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
AC Milan Luka Modrić | Za AC Milan v novi sezoni igra dolgoletni član Reala Madrida Luka Modrić. | Foto Guliverimage

Za AC Milan v novi sezoni igra dolgoletni član Reala Madrida Luka Modrić.

Foto: Guliverimage

V Italiji se igra drugi krog nogometnega prvenstva, ki so ga prejšnji konec tedna z zmagami začeli Inter, Napoli, Juventus, Como, Cremonese in Roma. Milanski Inter, ki je zabil kar pet golov, v nedeljo zvečer gosti Udinese. Po odhodu Jake Bijola v Leeds v prvi enajsterici videmske ekipe ostaja Sandi Lovrić.

Sandi Lovrić, Udinese - Verona
Sportal Lovrić do asistence ob remiju, petarda Interja

S porazom je novo sezono začel AC Milan, premagal ga je povratnik v serie A Cremonese (2:1). Novi trener milanskega velikana Massimiliano Allegri je tako že pod pritiskom. Ta petek jih čaka še ena ekipa, ki bi ji morali vzeti tri točke, Lecce. Na prejšnjih treh medsebojnih tekmah so ekipi z juga Italije vselej zabili tri gole. Že 16 let AC Milan ni začel sezone z dvema zaporednima porazoma.

Italijansko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 29. avgust:

Soboto, 30 avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Thuram (Inter)
...

Massimo Moratti
Sportal Nekdanji predsednik Interja Massimo Moratti v bolnišnici
Aleksander Čeferin
Sportal Čeferin ni zadovoljen: Evropske ekipe bi morale igrati v Evropi
Napoli Udinese Sandi Lovrič AC Milan Inter Milano Juventus italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.