Sandi Lovrić proti Interju, AC Milan že pod pritiskom

V Italiji se igra drugi krog nogometnega prvenstva, ki so ga prejšnji konec tedna z zmagami začeli Inter, Napoli, Juventus, Como, Cremonese in Roma. Milanski Inter, ki je zabil kar pet golov, v nedeljo zvečer gosti Udinese. Po odhodu Jake Bijola v Leeds v prvi enajsterici videmske ekipe ostaja Sandi Lovrić.

S porazom je novo sezono začel AC Milan, premagal ga je povratnik v serie A Cremonese (2:1). Novi trener milanskega velikana Massimiliano Allegri je tako že pod pritiskom. Ta petek jih čaka še ena ekipa, ki bi ji morali vzeti tri točke, Lecce. Na prejšnjih treh medsebojnih tekmah so ekipi z juga Italije vselej zabili tri gole. Že 16 let AC Milan ni začel sezone z dvema zaporednima porazoma.

Italijansko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 29. avgust:

Soboto, 30 avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: