V živo: Sanjski vstop Milana v leto 2023, zvečer slovenska poslastica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi zadetek za AC Milan (in v serie A nasploh) leta 2023 je dosegel Portugalec Rafael Leao.

Prvi zadetek za AC Milan (in v serie A nasploh) leta 2023 je dosegel Portugalec Rafael Leao. Foto: Reuters

Danes se prvič v novem letu 2023 predstavljajo najboljši italijanski klubi. Na delu bo vseh 20 članov serie A, zvečer pa bodo v "slovenskem" obračunu v Vidmu obračunali Jaka Bijol, Sandi Lovrić (oba Udinese) in Petar Stojanović (Empoli). Vsi so napovedani v začetnih enajstericah. Derbi dneva bo na San Siru, kjer bo Inter pričakal vodilni in v tej sezoni še neporaženi Napoli. Samir Handanović bo na svojo priložnost čakal na klopi. Prvak Milan pravkar gostuje v Salernu.