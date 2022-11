Sanjski niz Napolija se je nadeljaval tudi proti slovensko obarvanemu moštvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni sobotni tekmi 15. kroga italijanskega nogometnega prvenstva je vodilni Napoli s 3:2 premagal Udinese Sandija Lovrića in Jake Bijola in vknjižil 11. zaporedno zmago v serie A. Neapeljčani so se ob koncu igrali z vodstvom 3:0, a se po zadnjem sodnikovem pisku le veselili polnega plena. Inter Samirja Handanovića bo v nedeljo gostoval v Bergamu pri Atalanti.