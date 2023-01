Škandal v Lecceju: Umtiti in Banda tarči rasističnih vzklikov navijačev Lazia

Samuel Umtiti, ki ga je Lecceju posodila Barcelona, je igrišče zapustil v solzah, kljub temu pa je sodnika, ki je zaradi žaljivk tekmo prekinil, pred tem zaprosil, naj tekmo nadaljujejo in tudi končajo. Za to si je prislužil ovacije domačih navijačev, ki so ga z igrišča pospremili s skandiranjem njegovega imena in z glasnim aplavzom.

𝑰 𝒄𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒂𝒛𝒛𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝑺𝑶𝑴𝑴𝑬𝑹𝑺𝑰 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒅'𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐! 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒑𝒐𝒍𝒐 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐 𝒉𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒅 𝒖𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒏𝒐𝒎𝒆 @samumtiti !



#KeepRacismOut @SerieA pic.twitter.com/wqGWCOGDQ7 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 4, 2023

"Odzval se je kot pravi šampion," je dejal predsednik Lecceja Saverio Sticchi Damiani, temnopolta igralca Lecceja pa je na Instagramu podprl tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino. "Jasno in glasno recimo NE rasizmu. Naj se dvignejo dobri navijači in ukažejo rasistom, da utihnejo," je zapisal Švicar.

Disciplinska komisija italijanskega prvenstva se je odzvala tako, da bo za naslednjo domačo tekmo zaprla del stadiona Olimpico, Curvo Nord, kjer so običajno zbrani najbolj zvesti navijači Lazia in tisti, ki so odgovorni za to vedenje, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Navijači Lazia so na gostovanju v Lecceju zakuhali škandal. Foto: Guliverimage

Rimski klub je v izjavi prav tako obsodil dejanja svojih navijačev. "Navijači Lazia niso rasisti in ne morejo biti povezani z nekaj posamezniki, ki resno škodujejo podobi kluba," so zapisali na spletni strani.

Lecce je v prvem nastopu v letu 2023 premagal Lazio z 2:1 in se na lestvici povzpel na 12. mesto. Lazio je na petem mestu, za četrtim mestom, ki vodi v ligo prvakov, trenutno pa ga zaseda Inter, zaostaja tri točke.