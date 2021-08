Kakšna tekma v Bologni! Izpadel prvi prvoligaš. Tudi po zaslugi Slovenca.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za vrhunec uvodnega kroga italijanskega pokala sta poskrbeli Bologna in Ternana. Izbranci Siniše Mihajlovića so veljali za favorite, a nepričakovano zapustili pokalno tekmovanje že po prvem nastopu. Doma so proti novopečenemu drugoligašu Ternana, ki ga vodi nekdanji italijanski reprezentant Cristiano Lucatelli, na začetku drugega polčasa zaostajali že z 1:5.

Nato je svoj prvi zadetek za Bologno dosegel poletni novinec iz Avstrije Marko Arnautović. Sledil je niz gostiteljev, ki pa dlje kot do 4:5 niso zmogli. Ternana, za katero je slovenski branilec Matija Boben odigral vso tekmo, je napredovala v drugi krog. Med strelce se je za goste vpisal tudi starejši brat novopečenega vratarja PSG Gianluigija Donnarumme, Alfredo Donnarumma, ki je za nameček v prvem polčasu zapravil strel z bele točke.

Poškodba Črnigoja, osem najboljših se pridruži pozneje

Domen Črnigoj se je poškodoval tik pred začetkom serie A. Foto: Guliverimage Slovenski nogometni reprezentant Domen Črnigoj je v nedeljo v šesti minuti tekme zaradi poškodbe, ki naj kot poročajo italijanski mediji ne bi bila hujše narave, zapustil igrišče. Njegova Venezia je premagala Frosinone po izvajanju enajstmetrovk.

Pokalno lovoriko v Italiji brani Juventus. Zvezdniška zasedba, pri kateri očitno ostaja Cristiano Ronaldo, bo skupaj s sedmimi najboljšimi italijanskimi klubi izpustila začetna kroga italijanskega pokalnega tekmovanja. Pridružila se bo šele v osmini finala, podobno velja za Inter (Samir Handanović), Milan, Atalanto (Josip Iličić), Lazio, Romo (Žan Celar in Amir Feratović), Napoli in Sassuolo.

Finale bo 11. maja 2022 na Olimpijskem stadionu v Rimu.