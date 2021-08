Lahko sploh kdo s prestola izrine Bayern?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta petek se začenja tudi nova sezona nemške Bundeslige. Kot prva se bosta na travnato površino podala Borussia Mönchengladbach in branilec naslova, münchenski Bayern. Glavno vprašanje pred začetkom že 110. sezone nemškega prvenstva pa je seveda jasno – lahko Bayernu kdo prepreči deseti zaporedni državni naslov?

Bavarci v elitni nemški ligi krone niso oddali že kar devet sezon, s tem pa so tudi ekipa, ki najdlje kraljuje na vrhu končne lestvice v vseh državnih prvenstvih po Evropi. A do rekorda latvijskega Skonta in gibraltarskega Lincolna, ki sta bila prvaka 14-krat zapored, jih loči še kar nekaj lovorik.

Namesto Flicka Nagelsmann

Julian Nagelsmann se je iz RB Leipzig preselil na klop Bayerna. Foto: Reuters Prav nič ne kaže, da bi lahko kdo niz devetih naslovov Bayerna v kratkem prekinil. Bavarci imajo najmočnejši igralski kader v Nemčiji, konstantnost izidov, na klopi pa od letošnjega poletja tudi enega najbolj perspektivnih trenerjev Juliana Nagelsmanna.

Mladi nemški strokovnjak je v zadnjih letih vodil Leipzig in postal stalnica v lovu na najvišja mesta. Zdaj se je preselil v bavarsko prestolnico, kjer bo poskušal nadaljevati začeto delo Hansija Flicka, ki se je podal v selektorske vode z vodenjem slovitega nemškega "elfa".

Seveda pa moštva, ki ga je pred sezono zapustil le David Alaba, okrepil pa mladi Francoz Dayot Upamecano, ne zanimajo zgolj domače lovorike, pač pa tudi naskok na evropski klubski prestol.

Glavna izzivalca Kamplov Leipzig in dortmundska Borussia

Prvi izzivalec bo zagotovo Borussia iz Dortmunda, a tudi pri tem so mnenja v Nemčiji deljena. Dortmundčani veljajo za mlado ekipo, z letom več izkušenj pa bi morali zgolj napredovati. Vse pa je odvisno od tega, kako se bo iztekel prestopni rok in če bo klub za Norvežana Erlinga Haalanda prejel "nespodobno" ponudbo katerega od evropskih velikanov. Dortmundčani so poleti izgubili Jadona Sancha, ki se je preselil na Otok, pripeljali pa Donyella Malena iz PSV Eindhovna.

Izmed preostalih kandidatov za visoka mesta, ne nujno konkurenco Bayernu za naslov, je tu še Leipzig. Rdeči biki so še največ trgovali, a izgubili oba osrednja branilca. Upamecano je odšel k Bayernu, Ibrahima Konate pa za 40 milijonov evrov k Liverpoolu. Moštvo so okrepili v lanski sezoni drugi najboljši strelec Bundeslige, Portugalec Andre Silva (Frankfurt), 19-letni Hrvat Joško Gvardiol (Dinamo Zagreb) ter branilca Mohamed Simakan (Strasbourg) in Benjamin Henrichs (Monaco). Leipzig je izkoristil tudi vnaprej dogovorjeno možnost za nakup Angelina iz Manchester Cityja.

Kevin Kampl bo z rdečimi biki eden glavnih Bayernovih konkurentov v borbi za naslov. Foto: Guliverimage

Eno izmed ključnih vlog bo verjetno ponovno imel tudi slovenski vezist Kevin Kampl. Na klopi rdečih bikov je Nagelsmanna pričakovano zamenjal Američan Jesse Marsch, ki v Leipzig prihaja iz Salzburga in se bo tako predstavil na večjem odru in poskušal upravičiti naziv enega najbolj perspektivnih trenerjev na svetu. Primarna želja ostaja nastopanje v ligi prvakov in prežanje na morebitne spodrsljaje Bayerna v lovu na naslov.

V ligi prvakov bo od nemških klubov poleg Bayerna, Leipziga in Dortmunda nastopil še Wolfsburg, medtem ko znova v boju za mesta, ki vodijo v najelitnejše evropsko tekmovanje, nemški mediji pričakujejo Bayer iz Leverkusna ter Eintracht iz Frankfurta.

Bo debi v članskem moštvu Eintrachta dočakal tudi mladi Martin Pečar? Foto: NK Olimpija Ljubljana

Novinca Greuter Fürth in Bochum

Pod pogodbo Frankfurta je sicer še 19-letni Slovenec Martin Pečar, ki pa vse od prihoda v to nemško mesto avgusta 2018 ni bil del članske ekipe. Izkušnje je nabiral v prvenstvih do 17 oziroma 19 let. Nova člana Bundeslige bosta letos Greuther Fürth ter Bochum, medtem ko je Köln ohranil prvoligaški status po dodatnih kvalifikacijah s Holstein Kielom, lani tretjeuvrščenim klubom druge lige.