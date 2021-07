Uradno: Sancho k rdečim vragom

"Igralec Jadon Sancho se bo iz Borussie Dortmunda preselil k Manchester Unitedu. Oba kluba in igralec smo se načeloma o vsem danes dogovorili," je Borussia zapisala v obvezni izjavi za borzo.

"Formalna potrditev prestopa je tako le še predmet obveznega zdravniškega pregleda," so še zapisali.

BREAKING: Manchester United have agreed a £73m deal to sign Jadon Sancho from Borussia Dortmund, the German club have confirmed.