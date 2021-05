Veličastna zmaga Kölna, ki ostaja v bundesligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kölnu je grozila sedma selitev v nižjo ligo v zgodovini kluba. Potem ko je bil le 16. v zadnji sezoni in je tako moral v dodatne kvalifikacije za obstanek, so se stvari obrnile na slabše po prvi tekmi v sredo, ki jo je tretja zasedba iz zadnje sezone druge lige dobila z 1:0.

A danes so v gosteh Kölnčani pokazali pravi obraz. Za moštvo iz Kiela, ki ga je spodbujalo tudi 2300 navijačev, je bilo vsega konec že po 13 minutah tekme. Do takrat sta za Köln zadela Jonas Hector (3.) in Sebastian Andersson (6., 13.). Za kanček upanja je za domače poskrbel Jae-Sung Lee (4.), toda Rafael Czichos je z golom v 39. dokončno odločil tekmo, za piko na i je nato zadel še Ellyes Skhiri (84.).

Nogometaši Kölna so po visoki zmagi polili s pivom trenerja Friedhelma Funkla. Foto: Reuters

Za Holstein Kiel se je tako danes z velikim razočaranjem spet končalo upanje na sploh prvo uvrstitev med elito, na zadnji stopnici je obtičal že pred tremi sezonami. V slabo tolažbo je lahko zasedbi iz Kiela le dejstvo, da je v sezoni 2020/21 v pokalnem tekmovanju izločila branilce naslova Bayern in prišla do polfinala.

Iz druge lige sta si napredovanje neposredno zagotovila Bochum in Greuther Fürth. Iz prve lige pa sta izpadla Werder Bremen in Schalke.