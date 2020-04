Italijan spet zdrav po bitki z rakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"En cikel osem mesecev, drugi devet," je dejal 55-letnik, ki je z Italijo osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu 1990. "Zelo težko obdobje je bilo to," je še povedal nekdanji napadalec Juventusa in Sampdorie, ki mu pri zadnjem pregledu niso odkrili znakov bolezni.

Vialli, ki je sicer menedžer italijanske reprezentance, je trenutno v Londonu. Nekdanji napadalec je nekaj let igral in treniral Chelsea. Pandemijo novega koronavirusa v svoji precej prizadeti domovini Italiji opazuje od daleč.

Vidi pa jo kot ogromen test in kot nekaj, kar bo pokazalo, kaj dejansko pomeni šport. "Ko nam bodo lepote športa in nogometa, čustva in spomini pomagali, da se vrnemo v življenje," je napovedal Vialli.

