Nekdanji trener Olimpije 20 let po neverjetni izkušnji pri Liverpoolu in finalu lige prvakov: Vse je v megli

Na klubski strani angleškega nogometnega velikana Liverpoola so ob 20. obletnici prestopa Igorja Bišćana iz zagrebškega Dinama k Redsom objavili intervju , v katerem se je 41-letni Hrvat spominjal svoje vloge pri Liverpoolu. "Nisem bil dovolj dober," je med drugim priznal aktualni selektor hrvaške reprezentance do 21 let.

Takrat 22-letni Igor Bišćan je na sloviti štadion Anfield pripotoval konec leta 2000. Redsi so Dinamu zanj plačali 5,5 milijona funtov odškodnine. Bišćan je v intervjuju dejal, da mu je bilo v Liverpoolu, kjer je preživel petletno obdobje med letoma 2000 in 2005, lepo, a hkrati priznava, da za klub takega kalibra enostavno ni bil dovolj dober.

Foto: Getty Images

"Nisem se zavedal veličine kluba"

"Dinamo se je takrat dogovarjal z več klubi in prepričan sem bil, da me bo kupil Ayax, saj so me že povabili na pogovor v Amsterdam. Ampak ko je Liverpool poslal ponudbo, je bilo to to. To je bila najboljša ponudba zame in za Dinamo. Takrat se nisem zavedal veličine kluba Liverpool in, če sem povsem iskren, se nisem zavedal niti tega, kako pomembna stvar je podpis pogodbe z Liverpoolom," je razkril 41-letni Hrvat, ki so ga v rdeči družini takoj uvrstili v prvo postavo.

"Na prvih štirih, petih tekmah sem se počutil dobro, a sem opazil, da sta intenzivnost igre in fizični napor precej večja, kot sem ju bil vajen iz hrvaškega nogometa. Mučil sem se, bolel me je hrbet, a če dobiš tako priložnost, se ne smeš pritoževati." Foto: Getty Images

Intenzivnost igre in fizičen napor na povsem drugi ravni kot v hrvaškem nogometu

"Spomnim se, da sem 3. januarja odigral zadnjo tekmo v dresu Dinama, teden dni pozneje pa sem že igral proti moštvu Ipswich Town. Na prvih štirih, petih tekmah sem se počutil dobro, a sem opazil, da sta intenzivnost igre in fizični napor precej večja, kot sem ju bil vajen iz hrvaškega nogometa. Mučil sem se, bolel me je hrbet, a če dobiš tako priložnost, se ne smeš pritoževati," se spominja Bišćan. Prvih šest mesecev v novem klubu se spominja kot popolnih, a v drugi sezoni je njegovo navdušenje počasi usihalo.

"Spomnim se, da sem 3. januarja odigral zadnjo tekmo v dresu Dinama, teden dni pozneje pa sem že igral proti moštvu Ipswich Town," se svojih začetkov pri Liverpoolu spominja Bišćan. Foto: Getty Images

"Zelo bom iskren, nisem bil dovolj dober. Potreboval sem kar nekaj časa, da sem se prilagodil in našel svoje mesto. Moral sem spremeniti svoj pogled na igro, potem se je vse postavilo na pravo mesto," je dejal.

V zgodovinskem finalu ostal brez priložnosti

Čeprav v zgodovinskem finalu maja 2005, ko je Liverpool v Istanbulu v pravi drami proti Milanu osvojil ligo prvakov, ni igral, danes ocenjuje, da je bila sezona 2004/2005, ko je klub vodil Rafa Benitez, njegova najboljša.

"Mislim, da sem v tej sezoni igral na maksimumu svojih sposobnosti, vsaj tako sem mislil," je dejal. A kljub temu na finalni tekmi lige prvakov ni dobil priložnosti. "Seveda si želiš, da bi tvoja ekipa zmagala v morda najpomembnejši tekmi na svetu, in si razočaran, če ne igraš v finalu, ampak ta tekma je bila preveč pomembna za takšna sebična razmišljanja," je priznal.

"Vse je nekako v megli, čustveno ..." o paradi šampionov, ki so osvojili ligo prvakov, pravi Bišćan. Foto: Getty Images

Finala se živo spominja še danes. "Finale je bil nor, pa ta zadnji kazenski strel … To je težko pojasniti. Že samo ta tekma je posebna zgodba, čudežna zgodba, ampak tudi celotna sezona je bila posebna. Na začetku smo se precej namučili in ni kazalo, da bomo napredovali iz skupinskega dela tekmovanja, a ko nam je to enkrat uspelo, smo bili kar naenkrat zelo čvrsti in zdelo se nam je, da nas nihče ne more premagati."

Slavje po zmagi v ligi prvakov? Vse je nekako v megli ...

Pravi, da je slavje na stadionu in pozneje v hotelu, pa na ulicah, zares težko razložiti. "Vse je nekako v megli, ampak je bilo zares čustveno, neverjetno," je svoje spomine na petletno življenjsko poglavje, ki ga je spisal pri Redsih, kjer je zbral 118 nastopov, zaključil Bišćan, novi selektor hrvaške reprezentance do 21 let.

Bišćan je z Olimpijo osvojil državni in pokalni naslov. Foto: Vid Ponikvar