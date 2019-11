Spodbudne novice: Slovenec po grozljivi poškodbi že na poti na Slovaško

Slovenski nogometaš Kenan Bajrić, ki brani barve slovaškega prvaka Slovan Bratislava, je na srečanju lige Europa v Angliji utrpel hudo poškodbo. V 78. minuti ga je Raul Jimenez pri poskusu udarca s škarjicami nehote udaril z nogometnim čevljem v glavo. Ljubljančan je padel na tla in utrpel pretres možganov, nato pa so ga prepeljali na bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju čez noč, tako da se ni vrnil na Slovaško s soigralci, ampak se bo tja vrnil danes zvečer, so sporočili iz kluba.

Nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić je odšel na gostovanje v Wolverhampton s ciljem, da se predstavi v čim boljši luči in pomaga Slovanu do novega evropskega uspeha. Do 78. minute je kazalo gostom imenitno. Rezultat je bil še vedno 0:0 (gostitelji so v 54. minuti prek Rubena Nevesa zapravili strel z bele točke), nato pa je sledil prizor kot iz nočnih mor. Mehičan Raul Jimenez je poskušal izvesti atraktiven udarec (škarjice), a je bil pri tem tako nepazljiv, da je z nogometnim čevljem udaril v glavo slovenskega branilca.

Nesrečni trenutek, ko je Jimenez udaril Bajrića:

Udarec je bil tako močan, da se je Bajrić zgrudil na tla, po zdravniški pomoči pa so ga z nosili odpeljali z igrišča, nato pa z rešilnim avtom do bolnišnice. Doživel je pretres možganov, trener Slovana Jan Kozak pa je po dramatičnem dvoboju potrdil, da je Bajrić pri zavesti. Dodal je še, da bo ostal čez noč na opazovanju v bolnišnici, zato na Slovaško ni odpotoval skupaj z odpravo Slovana. Iz kluba so danes popoldne sporočili, da se Bajrić počuti bolje in se bo na Slovaško vrnil pozno zvečer.

Na dvoboju v Wolverhamptonu je barve Slovana branil tudi najboljši strelec Andraž Šporar. Odigral je vso tekmo. Foto: Reuters

Jimenez je za prekršek nad Bajrićem prejel rumeni karton, na koncu pa poskrbel za edini zadetek na tekmi, po katerem je slovaški prvak ostal brez točk (1:0). Mehičan se zadetka ni veselil, ampak se je še enkrat opravičil Bajriću za prekršek. ''Ne vem, kaj bi dejal. Težko mi je. Upam, da bo dobro okreval,'' je zaželel veliko sreče in hitro okrevanje slovenskemu legionarju.

Željam o hitrem okrevanju se pridružuje tudi Sportal. Drži se, Kenan!