Finale, ki buri duhove tako ali drugače. V Bakuju že vroče.

Danes se bosta v velikem finalu lige Europa ob 21. uri v Bakuju pomerila Arsenal in Chelsea. Zmagovalec mestnega obračuna ne bo osvojil le evropske lovorike, ampak si bo zagotovil tudi nastop v skupinskem delu lige prvakov. To bo zagotovo dodatna motivacija za topničarje, ki si v angleškem prvenstvu niso zagotovili dragocene vozovnice. Finale bo pisal zgodovino na različne načine, duhove pa buri tudi zaradi manj prijetnih tem.

"Arsenal ima dva nevarna napadalca. To sta Lacazette in Aubameyang," pred finalom opozarja trener Chelseaja Maurizio Sarri, ki kljub uvrstitvi pri vrhu angleškega prvenstva in preboju v evropski finale v tej sezoni ni najbolj prepričal navijačev modrih. Italijan se zaveda, da igra Arsenal zelo agresivno in pritiska na igro tekmeca že na nasprotni polovici igrišča. Ni kar tako izpostavil napadalcev iz Francije in Gabona, saj sta dosegla zadnjih osem zadetkov Arsenala v ligi Europa.

Arsenal se najbolj boji Hazarda

Unai Emery je kot strateg Sevile osvojil evropsko ligo trikrat zapored. Foto: Reuters Arsenalu se danes ponuja priložnost, da bi si zagotovil nastop v ligi prvakov, zato bo pod dodatnim pritiskom. Chelsea se je temu izognil, saj si je sodelovanje z elito v prihodnji sezoni zagotovil s tretjim mestom v prvenstvu.

"Nismo hoteli, da bi igrali ta finale za ligo prvakov. Hoteli smo si jo zagotoviti v ligi premier, nato pa igrati za evropsko lovoriko. To je za nas zelo pomemben finale. Čutim, da bi si zaslužili zmago," je dejal nekdanji trener Napolija, ki še čaka na prvo evropsko lovoriko, v tej sezoni pa z modrimi ni doživel poraza (11 zmag in trije remiji).

Njegov stanovski kolega pri Arsenalu Unai Emery jih je osvojil že ogromno. S Sevillo je bil serijski zmagovalec evropske lige, zdaj pa bo poskušal na evropski vrh popeljati še Londončane. Pred finalom je pojasnil, s čim je imel največje težave med evropsko sezono. "Igralcem sem moral vcepiti pristop, da se v popolnosti posvetijo prav vsakemu tekmovanju," je spomnil na obdobje, ko so vstopili v ligo Europa, a so nekateri raje igrali prvenstvene tekme.

Belgijca Edena Hazarda že dalj časa povezujejo s prestopom k madridskemu Realu. Foto: Reuters

"To bo zanimiva tekma, saj med nami ni pretiranih skrivnosti. Hazard je igralec, ki lahko odloči tekmo v trenutku," je dal vedeti varovancem, na koga bodo morali biti najbolj pozorni v Azerbajdžanu. "Takšno sposobnost, ki jo ima Hazard, premorejo v nogometu le še Messi, Ronaldo, Neymar in Salah," je Španec uvrstil Belgijca v elitno skupino nogometa.

Mešani občutki za Čecha in Girouda, Hazard zadnjič?

Petr Čech naj bi danes stal na vratih Arsenala od prve minute. Foto: Reuters Chelsea igra prvi evropski finale po letu 2013, ko je v Amsterdamu premagal Benfico z 2:1 in osvojil evropsko ligo, Arsenal pa ima priložnost, da osvoji drugo evropsko lovoriko. Leta 1994 je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev, kar štirikrat pa je ostal v finalu praznih rok.

Chelsea je eden izmed štirih evropskih klubov, ki so osvojili vsa tri različna evropska tekmovanja. To je uspelo le še Juventusu, Ajaxu in Bayernu.

Danes bi lahko navijači Chelseaja videli zadnji nastop belgijskega asa Edena Hazarda v dresu londonskega velikana, češki vratar Petr Čech pa bo deležen mešanih občutkov, saj je med letoma 2004 in 2015 zelo uspešno branil za Chelsea. Podobno velja tudi za Olivierja Girouda, ki je najboljši strelec modrih v evropski sezoni (10 zadetkov), pred tem pa se je vrsto let dokazoval v napadu Arsenala. Modri niso v Evropi izgubili že 17 tekem zapored.

Med privrženci londonskih klubov na ulicah Bakuja prihaja tudi do povišanih tonov. Foto: Reuters

Verjetni začetni postavi: Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kanté/Kovačić, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard

Odsotni: Loftus-Cheek (ahilova tetiva), Hudson-Odoi (ahilova tetiva), Rüdiger (koleno), Ampadu (hrbet)

Vprašljiva: Kanté (koleno), Cahill (ahilova tetiva) Arsenal: Čech; Kolašinac, Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles; Xhaka, Torreira; Aubameyang, Özil; Lacazette

Odsotni: Ramsey (stegenska mišica), Denis Suárez (dimlje), Bellerín (koleno), Holding (koleno), Mkhitaryan (ni odpotoval zaradi varnosti, sovražnosti med Azerbajdžanom in Armenijo)

Vprašljiv: Welbeck (gleženj)

Bo stadion sploh poln?

Stadion v Bakuju bo prvič gostil finale evropskega tekmovanja. Foto: Reuters Prvič v zgodovini bo finale evropske lige odigran le štiri dni pred sklepnim dejanjem evropske sezone, finalom lige prvakov. Prvič se bosta v finalu lige Europa pomerila kluba iz istega mesta.

Prizorišče bo Olimpijski stadion v Bakuju, ki je leta 2015 gostil evropske igre, prihodnje leto pa bo prizorišče evropskega prvenstva v nogometu. Ima skoraj 70 tisoč sedežev. Če bodo tribune polne, bo Baku poskrbel za najbolj obiskan finale evropske lige vseh časov. Za zdaj drži rekord Moskva, kjer se je leta 1999 v finalu takratnega pokala Uefa med Parmo in Marseillem zbralo 62 tisoč gledalcev.

Ker so številni navijači Arsenala in Chelseaja vrnili vstopnice, vsak klub jih je dobil le šest tisoč, obstaja možnost, da stadion sploh ne bo poln do zadnjega mesta, kar bi bila velika zaušnica za Uefo.

Slednja v zadnjih tednih posluša ogromno očitkov na svoj račun, zakaj je za prizorišče izbrala Baku, saj Arsenal zaradi občutka pomanjkanja varnosti v Azerbajdžan ni poslal tudi pomembnega člena zvezne vrste, največjega zvezdnika armenskega nogometa Henrikha Mkhitaryana.

Ulice prestolnice Azerbajdžana so polne navijačev londonskih velikanov. Foto: Reuters

Današnji finale se bo vpisal v zgodovino tudi kot prvi obračun evropske lige, na katerem bo lahko sodnik računal na pomoč sistema VAR. Glavni delivec pravice bo Italijan Gianluca Rocchi, v soboto pa bo v Madridu na finalu lige prvakov ogromne časti deležen njegov stanovski kolega in sosed Damir Skomina.

Zmagovalcu evropske lige bo pokal izročil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki bo v soboto častno nalogo izpolnil tudi na drugem angleškem spektaklu, finalu lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom.