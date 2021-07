Evropski prvaki so doma. Čaka jih pester dan. #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska nogometna reprezentanca se je v jutranjih urah vrnila v domovino, bogatejša za lovoriko evropskih prvakov, drugo v zgodovini. Pred Robertom Mancinijem, Giorgiem Chiellinijem, Gianluigijem Donnarummo in celotno ekipo azzurrov je pester dan. Predvideni sta srečanji s predsednikom in premierjem ter najverjetneje tudi vožnja skozi Rim.

Takole so se okoli 7. ure v domovino vrnili evropski nogometni prvaki. Foto: Guliverimage

Malce po 7. uri je na letališču Fiumicino v Rimu pristalo letalo z "zlatimi" potniki. V domovino so se vrnili evropski nogometni prvaki, Italijani, ki so v nedeljskem finalu na Wembleyju po izvajanju 11-metrovk premagali Angleže in še drugič v zgodovini stopili na evropski prestol (prvič po letu 1968).

Letalo z evropskimi prvaki je pristalo zgodaj zjutraj. Foto: Guliverimage

Četa selektorja Roberta Mancinija, ki mu ob preporodu reprezentance pojejo hvalnice, si je ob pristanku prislužila aplavz nekaj deset letaliških delavcev, malce pozneje jih je pozdravilo še okoli 200 navijačev. Kot prvi je s pokalom v rokah izstopil kapetan Giorgio Chiellini, sledila sta mu najkoristnejši igralec EP Gianluigi Donnarumma in Federico Bernardeschi. "Čudovito, vznemirljivo," se je ob vrnitvi smejalo Jorginhu.

Takole je z ekipo prišel nesrečni Leonardo Spinazzola, ki si je v četrtfinalu poškodoval ahilovo tetivo. Foto: Guliverimage

Evropske prvake so po pristanku prepeljali do hotela Parco dei Principi v Rimu, kjer so si lahko privoščili počitek pred nadaljevanjem pestrega dne. Po poročanju Gazzette dello Sport Mancinijevo Italijo po popoldanskem kosilu ob 17. uri čaka sprejem pri predsedniku Sergiu Mattarelli, ob 18.30 jih bo sprejel še premier Mario Draghi, nato pa bi lahko sledila še vožnja z odprtim avtobusom po Rimu, česar pa po pisanju italijanskega medija dopoldan še niso potrdili.

Lorenzo Insigne Foto: Guliverimage

Leonarda Bonuccija in ekipo čakata sprejema pri predsedniku in premierju, najverjetneje pa tudi vožnja skozi Rim, kjer jih bodo pozdravili navijači. Foto: Guliverimage

Prihod pred hotel v Rimu:

Takole je počitek lovoriki namenil Chiellini: