Nekdanji selektor Italije zatrjuje, da ni kriva Savdska Arabija

Roberto Mancini zagotavlja, da ne bo prevzel reprezentance Savdske Arabije in da za njegovo odločitev o odhodu s čela azzurrov ni kriv denar.

Roberto Mancini zagotavlja, da ne bo prevzel reprezentance Savdske Arabije in da za njegovo odločitev o odhodu s čela azzurrov ni kriv denar.

Potem ko je Roberto Mancini v nedeljo odstopil z mesta selektorja italijanske nogometne reprezentance, se je znašel pod plazom kritik, ker naj bi Italijo zamenjal za Savdsko Arabijo. Danes je novinarjem zagotovil, da ne bo prevzel reprezentance Savdske Arabije in da denar ni bil razlog za njegovo odločitev o odhodu s čela azzurrov.

"Zame je bila Italija vedno prioriteta. Po toliko letih na tem položaju dobivam različne ponudbe, ki jih bom preučil v prihodnjih tednih, a trenutno ni nič konkretnega. Savdska Arabija torej nima nič z mojo odločitvijo," je Roberto Mancini povedal italijanskim medijem, med njimi tudi Corriere dello sport.

Po poročanju italijanskega in savdskega tiska je Savdska Arabija Manciniju ponudila triletno pogodbo v vrednosti 25 milijonov evrov za vodenje njihove reprezentance, ki je brez selektorja vse od odhoda Francoza Herveja Renarda.

Corriere dello sport še poroča, da je Mancini, evropski prvak z Italijo leta 2021 in avtor rekordnega niza 37 tekem brez poraza med septembrom 2018 in oktobrom 2021, prav tako blizu prevzema Mehike.

Za obrazložitev svoje odločitve o odstopu je Mancini s prstom pokazal na italijansko nogometno zvezo (FIGC), ki ji očita nezaupanje in kadrovske menjave, predvsem odhod njegovih pomočnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Že mesece sem razmišljal o tem in prišel je čas, da odidem, kajti ko se nekatere stvari spremenile od znotraj brez mene, to pomeni, da smo pri koncu," je pojasnil. "Po mojem mnenju z vodstvom FIGC nismo bili več na isti valovni dolžini. To je odločitev, ki sem jo sprejel z veliko žalostjo," je zagotovil 58-letni strokovnjak.

Italijanska nogometna zveza kot možna naslednika Mancinija vidi Antonia Conteja, ki je v preteklosti vodil azzurre med letoma 2014 in 2016, in Luciana Spallettija, ki je bil italijanski prvak z Napolijem.

