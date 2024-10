Nekdanji sijajni napadalec Bologne, Sampdorie in Lazia ter angleškega Leicester Cityja, ki je odigral tudi 36 tekem za italijansko reprezentanco, je v strokovne nogometne vode zaplul leta 2001. Od tedaj je v domovini vodil Fiorentino, Lazio in milanski Inter, med letoma 2018 in 2023 pa je bil tudi selektor Italije in jo popeljal do zmagoslavja na evropskem prvenstvu 2021.

🚨🇸🇦 It’s over between Saudi national team and Roberto Mancini.



Agreement teached today on a mutual understanding to end the contract.



Saudi Federation, already working on new head coach. pic.twitter.com/xxvvyRcLfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024

V tujini je vodil angleški Manchester City, turški Galatasaray in ruski Zenit iz Sankt Peterburga.

Roberto Mancini je bil na selektorskem položaju Savdske Arabije od avgusta 2023, po današnji sporazumni prekinitvi pogodbe pa se je končalo njegovo predvideno sodelovanje do 2027.

Savdska Arabija je pod vodstvom Italijana dosegla osem zmag, sedem remijev in doživela pet porazov. Na lanskem azijskem prvenstvu je v osmini finala izgubila proti Južni Koreji po izvajanju enajstmetrovk.

