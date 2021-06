V Ljudskem vrtu za finale zvezdniki, skupaj vredni več kot 300 milijonov evrov

Še tri tekme in bo največjega nogometnega dogodka, ki je kadarkoli potekal na slovenskih tleh, konec. Danes bosta znana finalista evropskega prvenstva do 21 let, ki se bosta v nedeljo v Stožicah udarila za naslov. Najprej se bosta ob 18. uri v Mariboru udarili Portugalska in branilka naslova Španija, tri ure pozneje pa se bosta na Madžarskem spopadli Nizozemska in Nemčija.