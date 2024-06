Gruziji zgodovinska točka, ki pomaga tudi Sloveniji

Na evropskem prvenstvu v Nemčiji so na sporedu zadnje tri tekme drugega kroga. Gruzija je v okviru skupine F v Hamburgu osvojila svojo prvo točko na evropskih prvenstvih, 1:1 je igrala s Češko. Turčija ob 18.00 v Dortmundu igra s Portugalsko, kar je derbi dneva. Zadnja tekma skupine E med Belgijo in Romunijo bo ob 21. uri v Kölnu.

Euro 2024, 2. krog (skupini F in E)

Sobota, 22. junij

Zgodovinska točka Gruzije gre na roke tudi Sloveniji

Navijači za prvo gruzijsko zmago. Foto: Guliverimage Uvodni tekmi skupine F sta se končali po pričakovanjih. Portugalska je z 2:1 premagala Češko, a se precej namučila, Turčija pa je s 3:1 ugnala novinko evropskih prvenstev Gruzijo. Izbranci francoskega strokovnjaka na klopi Gruzije Willyja Sagnola so do zadnjih minut kljubovali Turkom, identično zgodbo so to soboto skušali uprizoriti proti Čehom. Da bi prišlo do svoje prve točke, morda vseh treh na prvenstvih stare celine. Zanje je namreč to sploh prvi Euro.

Ob polčasu je bila Gruzija na pragu zgodovinskega rezultata. Češka je bila sicer bolj podjetna (7:2 v strelih na gol), a je zadela samo enkrat, pa še ta gol ni veljal. Adam Hložek se je prehitro veselil, po ogledu s sistemom VAR se je izkazalo, da je pred strelom igral z roko. Igra z roko in sistem VAR pa je v sodnikovem dodatku vodila v 11-metrovko za križarje. Robina Hranača je v kazenskem prostoru žoga po predložku zadela v roke, z bele točke pa je napako kaznoval Georges Mikautadze. To je drugi gol napadalca Metza na prvenstvu.

Patrik Schick je zadel za končni izid 1:1. Foto: Reuters V drugem polčasu je imel prvi zlato priložnost Anzor Mekvabishvili, a je v 57. minuti streljal mimo desne vratnice. Dve minuti pozneje pa so Čehi prišli do izenačenja. Ondrej Lingr je z glavo zadel okvir gola, a se je žoga odbila do Patrika Schicka, ki jo je pospravil v mrežo. Češka je imela terensko premoč (57-odstotkov igralnega časa), precej več strelov (8:2 znotraj okvira gola), a tega do konca ni več unovčila. Gruzija je tako osvojila svojo prvo točko.

Rezultat gre na roke tudi Sloveniji, če bo ta po skupinskem delu tekmovanja tretja. V osmino finala namreč napredujejo tudi štiri tretjeuvrščene reprezentance. Češka in Gruzija imata tako v skupini F za zdaj samo po točko. Trenutno je Slovenija z dvema točkama tretja najboljša tretjeuvrščena ekipa prvenstva.

Derbi dneva Turčija - Portugalska ob 18.00

Portugalci so v Nemčijo prišli kot eni od papirnatih favoritov za končno zmago, zdaj jih v Dortmundu čakajo dokazovanja željni Turki, ki imajo zelo številčno podporo, posnetki z ulic so dih jemajoči.

Na petkovi uvodni tekmi skupine E je Ukrajina premagala Slovaško z 2:1, v soboto pa se bo Belgija v Kölnu pomerila z Romunijo. "Rdeči vragi" bodo v primeru drugega poraza pod velik vprašaj postavili napredovanje v izločilne tekme, po nepolnem drugem krogu so namreč na zadnjem mestu, medtem ko so Romuni, Ukrajinci in Slovaki zbrali po tri točke.

