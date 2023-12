Francozi in Angleži bi najraje Slovenijo

Prvič po 14 letih, takrat so kroglice plesale v Južni Afriki, je Slovenija udeleženka žreba skupinskega dela velikega nogometnega tekmovanja. Danes bo v Hamburgu spoznala imena tekmecev, s katerimi se bo prihodnje leto potegovala za točke evropskega prvenstva v Nemčiji. Slovenija bo nastopila na Euru prvič po letu 2000. Takrat se je znašla v skupini s Španijo, ZR Jugoslavijo in Norveško.

Slovenija je pred 23 leti v prvi tekmi na EP 2000 na stresni tekmi v Charleroiju, na kateri je vodila že s 3:0, remizirala z ZR Jugoslavijo (3:3). Foto: Guliverimage/Getty Images

Zgodovina bi se lahko skoraj ponovila, saj je ena izmed možnosti, da bi se Slovenija znašla v skupini s Španijo, Srbijo in Dansko. Torej znova s trikratno evropsko prvakinjo Španijo, ki vselej kotira kot ena najmočnejših reprezentanc, letos pa je že osvojila ligo narodov in je v izvrstni formi, pa s Srbijo, uradno naslednico nekdanje (ZR) Jugoslavije, ter z Dansko, edino skandinavsko predstavnico na Euru 2024, ki bi v tem pogledu nadomestila Norveško. Slednja je, čeprav za njo nastopata Erling Haaland (Manchester City) in Martin Odegaard (Arsenal), podobno kot Švedska ostala brez vseh možnosti za nastop na Euru 2024.

Za zdaj je znanih 21 od 24 udeležencev, tri zadnje pa bodo podale dodatne kvalifikacije, ki se bodo končale 26. marca 2024.

Aleksander Čeferin bo danes prvič spremljal žreb za veliko tekmovanje, na katerem bo tudi kroglic Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

Pri žrebu, ki bo potekal v koncertni dvorani Elbphilharmonie v Hamburgu, bodo sodelovali nekdanji nogometni zvezdniki Španec David Silva, Nemca Sami Khedira in Miroslav Klose, Nizozemec Wesley Sneijder in Italijan Gianluigi Buffon. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se bo prvič udeležil žreba za veliko tekmovanje, na katerem bo nastopila tudi njegova domovina.

Hamburg je eden izmed desetih prizorišč Eura 2024. Gostil bo tekme skupinskega dela in četrtfinale, v tej sezoni, čeprav igra Hamburger SV v drugi nemški ligi, pa je prizorišče tekem lige prvakov, saj na Volksparkstadionu igra domače tekme ukrajinski prvak Šahtar. In gre mu odlično.

Od Slovenije ima manj možnosti le Albanija

Slovenija je v kvalifikacijah za Euro 2024 zbrala rekordnih 22 točk. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Kar se tiče stavnic, sta največja favorita za osvojitev naslova Francija (kvota 3,5) in Anglija (4). Galski petelini so bili lani najboljša evropska reprezentanca na SP 2022, v kvalifikacijah pa so dosegli rekordno visoko zmago nad Gibraltarjem (14:0). Na lestvici kandidatov za naslov sledijo gostiteljica Nemčija in Španija (oba 7), pa Portugalska z neuničljivim Cristianom Ronaldom (9), sledijo Belgija (14), branilka naslova Italija in Nizozemska (obe 16) ter Danska in Hrvaška (obe 33).

Kaj pa Slovenija? Če bi Kekova četa prihodnje leto osvojila naslov evropskega prvaka, bi vložek prinesel bogastvo, saj znaša kvota na tovrsten podvig kar 250. Manjše možnosti za osvojitev evropske lovorike pripisujejo le še Albaniji (300). Obstaja pa tudi možnost, da bi bili prvaki Kazahstan, Luksemburg in Estonija, ki jih spomladi čaka play-off. Omenjene države še niso nastopile na velikem tekmovanju, kvota za naslov pa znaša neverjetnih 2500.

Kakovostni bobni za žreb skupin Euro 2024: Boben 1: Nemčija, Portugalska, Francija, Španija, Anglija in Belgija.

Boben 2: Madžarska, Danska, Albanija, Avstrija, Turčija in Romunija.

Boben 3: Slovenija, Nizozemska, Škotska, Slovaška, Češka in Hrvaška.

Boben 4: Srbija, Italija, Švica, kvalifikantka 1 (Estonija, Finska, Poljska, Wales), kvalifikantka 2 (BiH, Islandija, Izrael, Ukrajina), kvalifikantka 3 (Grčija, Gruzija, Kazahstan, Luksemburg)

Hrvaška prvič na velikem tekmovanju proti Srbiji?

Hrvaška bo prihodnje leto nastopila že na 13. velikem tekmovanju. Foto: Guliverimage Euro 2024 bo postreglo tudi s spremembo, saj za razliko od petih zadnjih zaključnih turnirjev stare celine med udeleženci ne bo suspendirane Rusije. Pred žrebom ne manjka različnih pričakovanj, Hrvaška bi se lahko prvič na velikem tekmovanju znašla v isti skupini kot Srbija, Slovaška pa se ne bo mogla proti Češki, s katero sta nekoč sestavljali skupno domovino, saj sta v istem kakovostnem bobnu. Morda bi lahko ples kroglic združil Anglijo in Škotsko.

Na zadnjem Euru je bila za ''skupino smrti'' obveljala tista s Francijo, Nemčijo, Portugalsko in Madžarsko. Tokrat bi lahko eno izmed skupin sestavljali zgolj nekdanji evropski prvaki, denimo Nemčija, Danska, Nizozemska in Italija.

Gostitelj Nemčija ima že zagotovljeno mesto v skupini A. Med 16 najboljših se bosta uvrstili neposredno dve najboljši ekipi iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Slovenija v očeh velesil kot najbolj zaželen tekmec iz tretjega bobna

Ko je Teller Report sestavljal najboljšo skupino za Francijo, je kot najboljši žreb označil skupino, v kateri bi bili poleg svetovnih podprvakov še Albanija, Slovenija in zmagovalec tretje skupine play-offa, v kateri so Grčija, Kazahstan, Gruzija in Luksemburg. Po drugi strani pa so sestavili tudi najtežji žreb, v katerem bi bila Francija najbolj nezadovoljna, če bi pristala v skupini z Dansko, polfinalistom zadnjega Eura, Hrvaško, bronasto z zadnjega SP, in evropsko prvakinjo Italijo.

Evropski naslov bo v Nemčiji branila Italija, ki se v žrebu nahaja šele v četrtem kakovostnem bobnu. Foto: Reuters

Z žrebom so se poigrali tudi pri angleškem Independentu ter kot najslabši scenarij za tri leve izpostavili skupino z Dansko, Nizozemski in Italijo, v najboljšem pa bi se poleg Angležev znašli še Albanija, Slovenija in eden izmed treh zmagovalcev play-offa.