Danes bosta znana še zadnja četrtfinalista evropskega prvenstva v Nemčiji, od katerega se je v ponedeljek po hudem boju in izvajanju enajstmetrovk proti Portugalski poslovila slovenska reprezentanca . Ob 18. uri bodo Romuni izzvali Nizozemsko, ob 21. uri pa bodo Avstrijci prvi četrtfinale na evropskih prvenstvih lovili proti Turkom. Zmagovalca se bosta za polfinale v soboto pomerila v Berlinu. Četrtfinale so si že zagotovili Nemci, Španci, Portugalci, Francozi, Angleži in Švicarji.

Na sporedu sta še zadnja obračuna osmine finala. Nizozemci so iz skupine D presenetljivo napredovali šele kot tretjeuvrščena reprezentanca. V skupini so premagali Poljsko (2:1), remizirali s Francijo (0:0) in izgubili proti Avstriji (2:3), ki je zasedla prvo mesto.

Tulipani se bodo za preboj med osmerico, ki bo nadaljevala dvoboje za naslov, pomerili z Romuni, ki so nepričakovano končali na vrhu skupine E. Premagali so Ukrajino (3:0), izgubili proti Belgiji (0:2), za konec skupinskega dela pa remizirali s Slovaško (1:1).

Romuni so v četrtfinalu do zdaj igrali enkrat, leta 200 so v njem izgubili proti Italijanom, najboljša uvrstitev Nizozemcev s prvenstev stare celine pa je naslov prvakov iz daljnega leta 1988.

Obračun med Nizozemci in Romuni se bo v Münchnu začel ob 18. uri

Avstrijci so skupinski del končali na prvem mestu. Prvi četrtfinale bodo lovili proti Turkom. Foto: Reuters

Tri ure pozneje si bosta v Leipzigu nasproti stali Avstrija in Turčija. Severni slovenski sosedi so ob Nizozemski premagali še Poljake (3:1), za uvod pa klonili proti Franciji (0:1). Turki so v skupini F premagali Gruzijo (3:1) in Češko (2:1), izgubili pa proti Portugalski (0:3) ter končali na drugem mestu.

Avstrijci lovijo svoj prvi četrtfinalne na EP, Turki pa so do zdaj najdlje prišli leta 2008, ko jih je v polfinalu ustavila Nemčija.

Četrtfinale se začenja v petek

Zmagovalca današnjih dvobojev se bosta med seboj pomerila v sobotnem četrtfinalu v Berlinu. Drugi sobotni četrtfinalni obračun bo v Düsseldorfu med Anglijo in Švico.

Že v petek se bodo v Stuttgartu pomerili Španci in gostitelji Nemci, v Hamburgu pa Francozi, ki so v ponedeljek z 1:0 premagali Belgijo, in Portugalci, ki jim je komaj po enajstmetrovkah uspelo na kolena spraviti Slovenijo.

Euro 2024, osmina finala:

Torek, 2. julij:

