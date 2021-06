Danes Euro ponuja nekaj posebnega

Današnji dan bo na evropskem prvenstvu v nogometu postregel s kar štirimi tekmami. Tako pestro bo na letošnjem Euru le še enkrat (v sredo). O potnikih v osmino finala se bo odločalo v skupinah B in C. Ob 18. uri bosta o drugem mestu neposredno odločali Ukrajina in Avstrija, slovenski severni sosedje nujno potrebujejo zmago, ob 21. uri pa bi bilo lahko še zelo dramatično v Köbenhavnu in St. Peterburgu, saj so v igri za napredovanje še vse štiri ekipe. Belgija je lahko najbolj sproščena, čeprav lahko ob katastrofalnem porazu s Finsko še zdrsne na tretje mesto, Danska mora nujno premagati Rusijo in upati na pomoč rdečih vragov.

Zelo pester ponedeljek, prvi igralni dan letošnjega evropskega prvenstva (in tudi predzadnji), na katerem bodo odigrane kar štiri tekme, se bo začel ob 18. uri s tekmama v Amsterdamu in Bukarešti.

Slovo makedonskega velikana

Goran Pandev bo danes zadnjič oblekel državni dres. Foto: Reuters Dvoboj na Nizozemskem ne prinaša velikega tekmovalnega imperativa, saj so si tulipani že zagotovili prvo mesto v skupini, Makedonci pa se ne morejo znebiti zadnjega mesta. Bo pa srečanje še kako čustveno, saj se od reprezentančne kariere poslavlja Goran Pandev, dolgoletni kapetan in vlečni konj makedonskih podvigov. Odhaja pri skoraj 38 letih, to bo že njegov 122. nastop, po katerem bo Makedonija zagotovo jokala za napadalcem, ki je nosil državni dres zadnjih 20 let, hkrati pa se podpisal tudi pod zgodovinski, krstni zadetek Makedonije na Euru, ko je zatresel avstrijsko mrežo.

"Lahko mu rečem le velika hvala. Je najboljši nogometaš v zgodovini Severne Makedonije. Vesel sem, da sem lahko sodeloval s tako velikim kapetanom in osebo. Proti Nizozemski bodo dali vse od sebe," pred zadnjim dvobojem na zgodovinskem Euru za Severno Makedonijo sporoča selektor Igor Angelovski. Zelo je bil zadovoljen z izvedbo v drugem polčasu proti Ukrajini, od Eura se želi po dveh porazih posloviti še s kakšno točko.

Ryan Gravenberch bi lahko zaigral od prve minute namesto soigralca Josipa Iličića pri Atalanti Martena de Roona. Foto: Reuters

Čeprav bi lahko selektor tulipanov Frank de Boer zaradi tega, ker so si evropski prvaki iz leta 1988 že zagotovili prvo mesto v skupini C, ponudil priložnost za nastop od prve minute večjemu številu novih igralcev, bo najverjetneje posegel le po dveh menjavah. Namesto Wouta Werhorsta naj bi v napadu zaigral Donyell Malen, namesto Martena de Roona pa v zvezni vrsti 19-letni biser Ajaxa Ryan Gravenberch. "Ne smemo si privoščiti podcenjevanja Makedoncev. Resnično si zaslužijo biti na Euru," je tekmece pohvalil nizozemski strateg, ki je leta 2001, ko je Pandev prvič zaigral za makedonsko reprezentanco, opozarjal nase pri Barceloni.

Verjetni začetni postavi: Severna Makedonija: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov; Ademi, Alioski, Bardi, Spirovski; Pandev, Elmas Nizozemska: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. de Jong, Gravenberch, Wijnaldum; Depay, Malen

Ukrajincem zadošča že točka

Bo Ukrajina po Severni Makedoniji v Bukarešti ugnala še Avstrijo? Foto: Guliverimage Za razliko od tekme v Amsterdamu pa se bo neposredno o vozovnicah za osmino finala odločalo v Bukarešti. V boljšem položaju so Ukrajinci. Podobno kot Avstrijci imajo tri točke in enako razliko v zadetkih, a so vseeno v prednosti. Izbranci Andreja Ševčenka so zbrali tri točke ob gol razliki 4:4, varovanci Franca Fode pa imajo "le" 3:3. Zaradi tega lahko Avstrijce na drugo mesto popelje le še neposredna zmaga nad Ukrajino, tem pa za ohranitev drugega mesta, s tem pa tudi potrditve udeležbe v osmini finala, zadošča že točka.

Ševčenko noče ničesar prepustiti naključju, zato sporoča, da bodo Ukrajinci zaigrali na zmago. "To je za nas finale," na drugi strani sporoča nemški strateg, ki vodi Avstrijo. "Prišli smo po zmago, želimo pisati zgodovino," dodaja avstrijski kapetan David Alaba, ki je letos že dočakal krstno zmago na Euru, zdaj pa bi lahko uspeh nadgradil še s prvim napredovanjem v izločilni del. V poštev bi lahko prišel tudi remi, po katerem pa bi slovenski sosedi še trepetali za osmino finala, saj bi se znašli na "čakalnem" seznamu za štiri izmed šestih najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Verjetni začetni postavi: Ukrajina: Buščan; Karavajev, Zabarnji, Matvijenko, Mikolenko; Malinovski, Stepanenko, Zinčenko; Jarmolenko, Jaremčuk, Cigankov Avstrija: Bachmann; Dragović, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, X. Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautović.

Belgija ni premagala Finske že 53 let

Belgijci so v zadnjem nastopu kljub hitro prejetemu zadetku nato po preobratu le ugnali Dansko. Foto: Guliverimage Zvečer bo v ospredju dogajanja skupina B, v kateri si je napredovanje za zdaj priborila le Belgija. Trenutno je vodilna, ob manj ugodnem razpletu srečanja s Finsko lahko pade na drugo mesto, ob hudem porazu, tako čudežnem, da bi mejil na katastrofo (z vsaj šestimi goli razlike), ter ob zmagi Rusije nad Dansko, bi rdeči vragi celo padli na tretje mesto, a v takšen razplet ne gre verjeti.

Belgijci, najboljša reprezentanca na svetovni jakostni lestvici in ena prvih favoritov za osvojitev Eura, za matematično potrditev prvega mesta potrebujejo le točko. Fince na drugi strani mika zgodovinski izziv. Če bi danes v St. Peterburgu presenetili favorizirane Belgijce, bi si zagotovili napredovanje.

A pozor, čeprav Finska nikoli ni veljala za nogometno velesilo, po letu 1968 sploh ni izgubila proti Belgiji. V zadnjih 53 letih je na sedmih tekmah štirikrat zmagala, trikrat pa remizirala! To je zanimiv podatek, ki ne služi v čast rdečim vragom, ki so tako Fince nazadnje premagali leta 1968 v kvalifikacijah za SP s teniškim rezultatom 6:1. V zadnjih letih so Belgijci v odlični formi, na zadnjih 25 tekmah so vknjižili kar 21 zmag, izgubili pa le enkrat, lani oktobra v ligi narodov proti Angliji. "To je verjetno najbolj pomembna tekma v zgodovini finskega nogometa," poudarja selektor Markku Kanerva. Temu primeren bo pristop njegovih izbrancev.

Verjetni začetni postavi: Finska: Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala; Pukki, Lod Belgija: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E. Hazard

Danci še v igri za drugo mesto

Danski navijači bodo tudi danes napolnili stadion Parken. Foto: Guliverimage Ob 21. uri se bo začel tudi dvoboj v Köbenhavnu med Dansko in Rusijo, na katerem lahko rdeče-beli po vsem, kar se jim je pripetilo letos na Euru (zdravstvene težave in reševanje življenja Christiana Eriksena, popolna dominanca nad Finci – razmerje v strelih na gol 22:1 – in nesrečen poraz, ekspresno vodstvo proti Belgijci, nato pa preobrat tekmeca), še vedno pridejo do napredovanja.

Če bi evropski prvaki izpred 29 let ugnali Rusijo, bi ob pomoči Belgijcev, če bi te vzeli mero Fincem, lahko skočili na drugo mesto. A, pozor! Prav lahko se zgodi, da bi Danci ugnali Ruse z 1:0, Finci pa ostali praznih rok proti Belgijcem. V tem primeru bi bili Danci, Rusi in Finci v boju za drugo mesto izenačeni na drugem mestu. Odločalo bi razmerje v medsebojnih tekmah, ki bi bilo tudi enako, nato bi odločala skupna razlika v zadetkih …

Zanimivo, to bo po petih letih prva tekma Rusije na velikem tekmovanju, ki je ne bo odigrala na domačih tleh. Leta 2018 je na SP odigrala doma pet tekem, nato letos na Euru še uvodni dve. Danes tako ne bo mogla računati na bučno podporo navijačev. Na to bo računala Danska. Bo to odločilnega pomena v boju za napredovanje?

Verjetni začetni postavi: Rusija: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Mário Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba Danska: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Damsgaard, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Cornelius, Braithwaite

Kdo se je že uvrstil med najboljših 16? Italija, Wales, Nizozemska, Belgija.