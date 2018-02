Se bo v polnih Stožicah zgodil pravi mali čudež?

Euro 2018 v futsalu, 5. tekmovalni dan

Pred slovenskimi futsalisti je na Euro 2018 odločilni dan . Ob 20.45 se bodo pred polnimi Stožicami udarili z Italijani, ki so tako kot Slovenci na prvi tekmi remizirali s Srbijo. Načrt je jasen: Slovenija mora vsaj remizirati z dvakratnimi evropskimi prvaki, v primeru poraza bi bilo prvenstva za naše fante konec.

''Vse je še v naših rokah,'' so se po razočaranju proti Srbiji - ko so po vodstvu z 2:0 na koncu osvojili le točko (2:2) - bodrili v slovenskem taboru, a se v isti sapi zavedali, kako težko delo jih čaka. Še posebej zato, ker bodo zvečer pozitiven rezultat lovili tudi Italijani. Že zdaj je jasno, da bo za napredovanje potreben pravi mali čudež, a leta 2014 so na EP v Belgiji Slovenci že premagali Italijane, zakaj jih ne bi še enkrat?

"Italija je zelo gibljiva ekipa, veliko teče, opravlja hitre menjave, je ekipa z dobrimi prekinitvami. Mi smo želeli zmagati na prvi tekmi, bili smo blizu. V tem trenutku bi bili naprej. Ta scenarij se ni izšel. Na tekmi z Italijo bomo dali vse od sebe," ne obupuje slovenski selektor Andrej Dobovičnik in obljublja, da bodo njegovi izbranci dali vse od sebe, ter upa, da jim pred bučno podporo uspe priti do velikega meta.

Scenariji tekme Slovenija - Italija: Vsaka zmaga Slovenije: 1. Slovenija, 2. Srbija, 3. Italija Vsaka zmaga Italije: 1. Italija, 2. Srbija, 3. Slovenija Remiji: 0:0 - 1. Srbija, 2. Slovenija, 3. Italija

1:1 - 1./2. Slovenija*, 1./2. Srbija*, 3. Italija

2:2 - 1. Slovenija, 2./3. Srbija*, 2./3. Italija*

3:3 ali več - 1. Slovenija, 2. Italija, 3. Srbija * - ekipa z manj rumenimi kartoni ima prednost pred drugo

Je Kazahstan res tako močen?

Še pred tekmo, ki Slovence najbolj zanima, bo na sporedu še zanimiva poslastica v skupini B. Rusi bodo po razočaranju proti Poljski lovili zmago proti odličnemu Kazahstanu. Ta je Poljake razbil s kar 5:1 in si že zagotovil napredovanje v izločilne boje. Skupina B je zanimiva tudi zato, ker bosta Rusija ali Kazahstan morebitni nasprotnik Slovenije v izločilnih bojih.