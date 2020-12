Dvojno veselje za navijače Zlatana Ibrahimovića

"Dokler bom lahko počel to, kar počnem, bom vztrajal," je svoje oboževalce razveselil švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki, čeprav je star že 39 let, po povratku iz ZDA navdušuje v majici Milana. Navijače sedemkratnega evropskega prvaka, ki je trenutno vodilni italijanski prvoligaš, pa veseli novica, da se je švedski napadalec po poškodbi, zaradi katere v zadnjem času ni igral, vrnil na treninge.

Zlatan Ibrahimović je še vedno Ibrakadabra in obljublja, da bo to ostal še nekaj časa. Foto: Reuters

Na začetku sezone je nekaj tekem izpustil zaradi okužbe s koronavirusom, v zadnjem mesecu ne igra zaradi poškodbe mišice, a je pri 39 letih s kar desetimi goli, ki jih je dosegel v vsega šestih nastopih, skupaj s še enim veteranom, 34-letnim Cristianom Ronaldom iz Juventusa, najboljši strelec italijanskega prvenstva.

Odkar se je v začetku leta po dveh sezonah vrnil iz ZDA, kjer je navduševal v majici Los Angeles Galaxyja, je neustavljiv in daje vtis, kot da so leta zanj res zgolj številka, ki ne pomeni prav veliko. Kot vse kaže, pa namerava pri tem vztrajati še nekaj časa.

Vztrajal bo, dokler bo počel to, kar počne

Milan se z njim v glavni vlogi po dolgem času poteguje za lovorike. Foto: Reuters "Dokler bo šlo in bom lahko počel to, kar počnem," je povedal Zlatan Ibrahimović v pogovoru za britanski BBC in razveselil milijone oboževalcev z vsega sveta.

S številnimi goli, ki jih je zabil, je švedski veteran glavni krivec za super štart Milana v novo sezono. Sedemkratni evropski prvaki, ki so v zadnjem desetletju daleč od stare slave, so trenutno celo vodilni italijanski prvoligaš in na dobri poti, da po desetletju čakanja pridejo do novega, 19. prvenstvenega naslova v Italiji.

Zadnjega so v sezoni 2010/11 osvojili prav s pomočjo Ibrahimovića, ki je bil takrat s 14 goli najboljši strelec Milana. Zdaj za tisto številko, ki jo je dosegel na svojem nogometnem vrhuncu, pri 29 letih, po vsega 11 krogih zaostaja le za tri gole.

"Ko sem prvič prišel v Milan, sem prišel v klub, ki je bil evropski in italijanski vrh. Zdaj je bila zgodba drugačna. Prišel sem v klub, ki je bil daleč od najboljših, a sem ga popeljal nazaj na vrh," je v svojem slogu razlagal nogometaš, ki je lovorike osvajal kot član PSG, Barcelone, Juventusa in ob Milanu tudi Ajaxa.

"Delamo prečudovite stvari, nizamo sijajne rezultate. Verjamem, da lahko postorimo še veliko. Tako kot lahko veliko naredim tudi jaz. Če bom fizično dobro pripravljen, bodo vse preostale stvari prišle same od sebe," je optimističen Ibrahimović, ki je imel v zadnjem času sicer nekaj zdravstvenih težav.

Od 22. novembra in zmage proti Napoliju s 3:1, pri kateri je zabil dva gola, ni igral. Zdaj se očitno vrača. Foto: Reuters

Bo nazaj že proti Mihi Zajcu?

Zaradi poškodbe v zadnjih treh tednih ni igral. Zdaj iz tabora trenutno vodilnega italijanskega prvoligaša, ki je danes izvedel tudi za nasprotnika na prvi stopnički izločilnih delov lige Europa (pomeril se bo z beograjsko Crveno zvezdo), prihajajo spodbudne novice.

Danes se je namreč prvič po poškodbi vrnil na treninge ekipe Stefana Piolija in naj bi bil morda nared že za sredino prvenstveno tekmo proti Genoi Mihe Zajca.