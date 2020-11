Ibrahimovićev agent razkril skrivnost izjemne forme svojega varovanca

"Zlatan je v odlični kondiciji, včasih dela sklece tako, da sedim na njem, pa veste, da imam precej kilogramov. Nogomet bi lahko igral do 50. leta starosti, s tem, da si želi igrati samo v najmočnejših ligah. Z zelenice ga bodo morali odnesti na nosilih," je v pogovoru za nizozemsko spletno stran Volkskrant izjavil njegov dolgoletni agent Mino Raiola.

"Ibrahimović postavlja standarde, od katerih imajo klubi, v katerih igra, dolgoletne koristi. Kje je bil PSG pred njegovim prihodom, pa Milan? Milan je obudil od mrtvih in zdaj predstavlja 90 odstotkov tega kluba," je prepričan italijanski agent, znan po izjemnih pogajalskih sposobnostih.

Odvisen od treningov

Foto: Guliverimage Ibrahimović je znan po tem, da rad trenira in da trenira precej več kot preostali, za nameček ga je tudi mati narava obdarila s telesom, ki je kot ustvarjeno za velike obremenitve.

Njegov kondicijski trener pri švedskem nogometnem klubu Malmö FF, kjer je Ibrakadabra začel svojo kariero, Jörgen Becke je v enem od intervjujev dejal, da je imel takrat 18-letni Zlatan, po njegovih besedah še precej len, več moči kot njegovi soigralci. Dejal je celo, da so njegovo telo in mišice povsem primerljive z najboljšimi švedskimi šprinterji in skakalci v višino.

Zlatan je z leti postal odvisen od treningov. "Na treningih rad trpim," je izjavil leta 2015 v pogovoru za švedski časopis Dagens Nyheter.

"Treningi morajo biti zahtevni, če je mogoče, vsak dan. To je tako, kot da bi vozil hiter avto. Ne maram se ustaviti, moram ga gnati do konca. Ta pritisk si nalagam sam in nihče drug. V trenutku, ko ne dosežem tistega, kar sem si zadal, postanem razočaran. Vse, kar počnem, mora biti popolno," je neusmiljen do samega sebe.

Sam svoj trener

Raiola je v pogovoru za nizozemsko spletno stran razkril še, da Ibrahimovića ne obkroža tim strokovnjakov, tako kot na primer teniška igralca Novaka Đokovića (33 let) in šest let starejšega Rogerja Federerja, ampak je predvsem sam svoj trener. "Svoje telo pozna do potankosti. Njegovo športno življenje je skoraj znanost. Lahko sodeluje s katerimkoli kondicijskim trenerjem na svetu, a navsezadnje bo še vedno sam svoj osebni trener," je poudaril Raiola.

Ibrahimović se je v Milan vrnil januarja lani (rdeči-črni dres je nosil že med letoma 2010 in 2012), letos pa pogodbo podaljšal še za leto dni.



AC Milan je po osmih krogih italijanskega državnega prvenstva brez poraza na prvem mestu, Šved balkanskih korenin pa je z desetimi goli (na samo šestih tekmah, dve je zaradi koronavirusa izpustil) najboljši strelec serie A. Cristiano Ronaldo na drugem mestu ima dva gola manj.



Ibrahimović je bil oktobra izbran za igralca meseca, prav takrat se je spopadal z okužbo z novim koronavirusom.



Blestel je tudi v nedeljo, ko je za zmago nad Napolijem s 3:1 zabil dva gola, žal pa si tudi poškodoval levo stegensko mišico, kar ga bo za najmanj deset dni oddaljilo od nogometnih zelenic.

Epizoda pri LA Galaxy je bila napaka

Ibrahimović, ki o sebi govori kot o levu in se primerja z Benjaminom Buttnom, filmskim likom, ki z leti postaja vse mlajši, je v preteklosti igral tudi za Paris Saint-Germain in Manchester United, skoraj dve leti pa je prebil v dresu LA Galaxyja v ameriški nogometni ligi MLS, kjer je ostal brez katerekoli trofeje.

Raiola meni, da je bil odhod čez lužo za Ibrahimovića napaka. "V LA Galaxy je prestopil zgolj zato, ker je z družino želel živeti v Los Angelesu. Z igralskega vidika je šlo za katastrofalno odločitev. Zlatan vedno želi zmagovati, ne glede na to, ali gre za nogomet ali videogrice, žal pa njegovi soigralci niso čutili enake lakote po zmagah," je še namignil Ibrahimovićev menedžer.