Znana usoda nesrečnega Ibrakadabre, velik udarec za Milan

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je v bogati karieri poskrbel za ničkoliko čarobnih zadetkov, s katerimi si je prislužil vzdevek Ibrakadabra. Čeprav je star že 39 let, na igrišču še vedno rad "čara". V nedeljo je z dvema zadetkoma popeljal Milan do velike zmage v Neaplju (3:1), popravil nekaj rekordov, a si tudi poškodoval levo stegensko mišico. Z igrišč bo odsoten vsaj deset dni.

Na Apeninskem polotoku je evforija navijačev Milana vstopila v novo poglavje. Rdeče-črni, ki so v zadnjem desetletju izgubili stik z italijansko elito, ostajajo v vodstvu serie A. Po osmih krogih so še neporaženi. Imajo 20 točk, največ izmed vseh, na lestvici najboljših strelcev pa prednjači Zlatan Ibrahimović.

Zimzeleni Šved pri 39 letih piše novo čudežno zgodbo. V tej sezoni je v serie A za Milan nastopil šestkrat in dosegel kar deset zadetkov. Je prvi strelec italijanskega prvenstva, najbližje mu je portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo (8), po izjemni predstavi v Neaplju, kjer je v nedeljo kar dvakrat zatresel mrežo Napolija, pa je sledil trenutek, na katerega bi navijači Milana najraje pozabili. Izkušeni Skandinavec si je poškodoval levo stegensko mišico, po prvih ocenah, o tem poroča Sky Italia, pa bo počival vsaj 10 dni, nato pa ga čaka nov kontrolni pregled.

Tudi Zlatan le iz mesa in krvi

V tej sezoni je izpustil dve tekmi zaradi okužbe z novim koronavirusom. Zdaj bo zaradi poškodbe leve stegenske mišice odsoten vsaj deset dni. Foto: Reuters Ibrahimović je v Neaplju dvakrat zatresel mrežo gostiteljev, najprej po podaji Thea Hernandeza, nato še Anteja Rebića. Tudi Kalidou Koulibaly, eden najbolj cenjenih in najdražjih branilcev na svetu, ga ni mogel ustaviti. Vsega lepega pa je bilo za Šveda konec v 79. minuti, ko je zapustil igrišče. Takrat je Milan vodil z 2:1 in imel igralca več na igrišču.

Zahteval je menjavo in odšepal z igrišča, saj je začutil bolečino v levi stegenski mišici. Ne zgodi se pogosto, da Ibrahimović želi zapustiti zelenico, zato je njegova poškodba zelo zaskrbela privržence. Izkazalo se je, da je leva stegenska mišica poškodovana do te mere, da bo moral Skandinavec počivati vsaj poldrugi teden, 3. decembra pa ga čaka nov kontrolni pregled.

Ibra za državni naslov Milana?

Milan je nazadnje osvojil naslov državnega prvaka leta 2011. Tudi s pomočjo Ibrahimovića. Foto: Reuters O tem, kaj vse uspeva Ibrahimoviću, govorijo že pogledi na naslovnice današnjih največjih italijanskih športnih dnevnikov. Časopis La Gazzetta dello Sport je na naslovnici objavil fotografijo 39-letnega junaka v objemu soigralcev in napis "Milan Boom". Razpredal je o njegovih čarovnijah na igrišču, a tudi o poškodbi. Corriere dello Sport je ob fotografiji "vsemogočnega" Ibrahimovića zapisal "Trener, jaz bom poskrbel za to", Tuttosport pa je izpostavil stavek "Ibra za državni naslov".

O scudettu pa v taboru Milana nočejo razmišljati naglas. Daniele Bonera, pomočnik trenerja Stefana Piolija, ta je zaradi okužbe z novim koronavirisom v samoizolaciji, je poudaril, da je Milan res na pravi poti, a je še mnogo prezgodaj, da bi se razpredalo o državnem naslovu.

Milan je v nedeljo proslavljal zelo velik uspeh. To je bila njegova prva zmaga na gostovanju v Neaplju po desetih letih. Nazadnje ga je ugnal oktobra 2010 in nato v tisti sezoni osvojil naslov prvaka. Še zadnjega v bogati zgodovini rdeče-črnih. Zanimivo je, da se je tudi takrat v Neaplju med strelce vpisal Ibra.

Šele četrti, ki mu je to uspelo



Če upoštevamo tudi zadnji tekmi prejšnje sezone, je Zlatan v polno zadel že na zadnjih osmih tekmah v serie A, na katerih je nastopil. Foto: Getty Images Ibrahimović je zadel v polno na vseh šestih tekmah, ki jih je v tej sezoni odigral v serie A. Dve je izpustil zaradi okužbe z novim koronavirusom. Takrat je navdušil svet s šaljivo izjavo povsem v svojem slogu. "Covid je zelo pogumen, da se je lotil mene. Slaba ideja," je takrat sporočil vroči napadalec Milana, ki v tej sezoni trese mreže tekmecev rdeče-črnih tudi v Evropi.



Odkar je zmaga v Italiji vredna tri točke, so v uvodnih šestih krogih prvenstva na vseh tekmah v polno zadeli le štirje. Gabriel Batistuta (Fiorentina – 1994/95), Christian Vieri (Inter – 2002/03), Krzysztof Piatek (Genoa – 2018/19) in po novem še Ibra. Z naskokom najstarejši nogometaš, ki je v serie A najhitreje prišel do dvomestnega števila zadetkov.

Kako močno izstopa njegova starost, priča tudi podatek, da je drugi strelec za Milan - v sodnikovem podaljšku dvoboja v Neaplju je svoj strelski prvenec v serie A dočakal mladi Norvežan Jens Petter Hauge - star šele 21 let. Milan je v italijanskem prvenstvu, če upoštevamo prejšnjo sezono, nepremagan že 20 tekem zapored.

Gattuso: Zlatan je še boljši kot pred desetimi leti

Po dvoboju je Ibrahimović prejel pohvale od nekdanjega soigralca Gennara Gattusa, aktualnega trenerja Napolija. "Zame je Zlatan močnejši kot pred desetimi, 12 leti," je poudaril nekdanji zvezdnik Milana, ki si je v preteklosti delil slačilnico s Švedom.

Tako sta se Gennaro Gattuso in Zlatan Ibrahimović kot soigralca pri Milanu leta 2011 veselila naslova. Foto: Reuters

"Milan verjame v Ibro, njegovi soigralci mu zaupajo stoodstotno, verjamejo v to, kar počnejo. Njihovo moštvo ni najmočnejše v ligi, ima pa značaj. Mi igramo dobro, a takoj, ko postane težavno na igrišču, izgubimo," je pojasnil Gattuso. Njegovo moštvo bi se moralo zgledovati po Milanu. Trener Napolija pogreša več podpore med soigralci v trenutkih, ko ekipi ne gre najboljše. Gattusa že v četrtek čaka nova domača tekma, tokrat v Evropi. Na San Paolu bo pričakal Rijeko s slovenskim trenerjem Simonom Rožmanom in slovenskim reprezentantom Adamom Gnezdo Čerinom, ki ju je pred kratkim na Reki premagal z 2:1.

V četrtek bo dejaven tudi Milan. V ligi Europa se bo udaril z Lillom, v nedeljo pa prihaja na San Siro Prandellijeva Fiorentina. Milan se bo moral znajti brez Ibrahimovića. To je velik udarec za vodilni klub, ki bo do božičnega premora odigral še devet tekem. Ekipi bi zelo prav vsak zdrav igralec, saj je pri Milanu poleg Ibrakadabre poškodovan tudi Portugalec Rafael Leao.