Prvi mož Uefe o pravem obrazu Ronalda in Ibrahimovića

"Nogomet smo Slovenci sprejeli za svoj šport. Daleč največ registriranih, mislim, da 70 odstotkov vseh športnikov v Sloveniji, je nogometašev. Smo pa razvajeni, vsi, vključno z mano," je priznal prvi mož Uefe.

"Ko rezultatov ni, naše zanimanje za konkreten šport hitro popusti"

"Navajeni smo dobrih rezultatov in takoj, ko jih ni, naše zanimanje za konkreten šport hitro popusti," je ocenil Slovenec z najvišjim položajem v mednarodni sferi, ki kljub zaostreni zdravstveni situaciji ohranja optimizem.

"Prepričan sem, da bomo zelo kmalu imeli polne stadione, pa tudi polne šole in prazne bolnišnice, da bo življenje spet normalno in tako, kot mora biti. Tudi ekonomsko krizo, ki bo zagotovo prišla, bomo preživeli. Mislim, da nam manjka optimizma, da nam manjka pozitivne energije in predvsem tega, da bi verjeli vase. In pravzaprav se bo slišalo zelo klišejsko, ampak ... Da bi se imeli malo bolj radi, kot se imamo," si je zaželel Čeferin.

Superliga? Najbolj dolgočasna stvar na svetu.

V pogovoru na nacionalni televiziji je ocenil še, da bi bila superliga, v kateri bi po vzoru lige NBA nastopilo 12 klubov iz najmočnejših lig, najbolj dolgočasna stvar na svetu, in razkril, kakšna sta Cristiano Ronaldo in Zlatan Ibrahimović, ko sta daleč od medijski luči.

"Nisem še videl tako tekmovalnega človeka, kot je on," je Čeferin opisal Cristiana Ronalda. Foto: Reuters

Ronaldo in Ibra - drugačna kot pod žarometi

"Ronaldo je precej skromen fant, kot je videti na igrišču. Živi za nogomet. Trenira, se hrani, spi, vse počne v želji biti najboljši. Nisem še videl tako kompetitivnega, tekmovalnega človeka, kot je on," je dejal Čeferin.

In kako vidi Zlatana Ibrahimovića?

"Zlatana poznam malo slabše, ampak njegov najboljši prijatelj, ki dela pri nas na Uefi, je povedal, da je pravzaprav izjemno nezaupljiv fant. Zdaj je star že skoraj 40 let in ni več fant, prej gospod … In da, dokler človeka dobro ne spozna, je zelo zadržan, sicer pa je izjemno prijeten in duhovit. In izjemno divji, ampak ne v negativnem smislu," je dodal Čeferin.

Ne navija, ampak upa na tekmo brez incidentov

Razkril je še, da zaradi položaja, ki ga zaseda, nogometa ne more več spremljati kot nogometni zanesenjak.

"Minus funkcije, ki jo opravljam, je, da sem prišel v položaj, ko gledam nogometno tekmo, in je vse, kar si želim, samo to, da na tekmi ni nobene težave. Želim si, da sodnik ne bi naredil napake. Želim si, da gledalci ne bi naredili incidenta. Želim si, da bi bilo vse, kot je treba. To je stranski učinek (moje funkcije), da ne moreš več tako uživati v nogometnih tekmah. Na vsak način pa nikoli nisem bil kakšen strasten navijač kakšnega kluba. Nazadnje sem v Jugoslaviji navijal za Hajduk iz Splita. To je bilo še v času, ko je bil Hajduk naš klub," je sklenil Čeferin.