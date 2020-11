Skrivnostni Ibrahimovićev zapis dviguje prah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dolgo se nismo videli," je danes na družabnih omrežjih zapisal Zlatan Ibrahimović in ob tem objavil fotografijo v dresu švedske reprezentance, od katere se je poslovil leta 2016. Najboljši strelec v zgodovini Švedske, ki pri 39 letih blesti v majici Milana, je z objavo na Švedskem in tudi drugod po svetu dvignil veliko prahu.

Zlatan Ibrahimović v tej sezoni navdušuje v majici Milana, čeprav je star že 39 let. Foto: Reuters

Zlatan Ibrahimović je danes med milijone svojih oboževalcev na družabnih omrežjih (na Instagramu mu sledi 45 milijonov, na Facebooku 26 milijonov in na Twitterju sedem milijonov uporabnikov) poslal skrivnosten namig o vrnitvi v švedsko reprezentanco, s tem pa poskrbel, da se nogometni svet danes sprašuje samo eno: "Se najboljši strelec vrača v reprezentanco Švedske?"

Eden od največjih zvezdnikov svetovnega nogometa, ki na najvišji ravni nogomet igra že dve desetletji, je za Švedsko nazadnje igral na evropskem prvenstvu leta 2016 in se po izpadu po skupinskem delu tekmovanja poslovil od reprezentance, za katero je odigral kar 116 tekem in zabil 62 golov. Ali bo res spet igral za Švedsko, do zdaj ni potrdil še nihče.

Naslednjo tekmo bodo Švedi odigrali prihodnjo sredo, ko se bodo v prijateljskem obračunu v skandinavskem derbiju pomerili z Dansko. Potem jo v tednu za tem čakata še tekmi lige narodov proti svetovnim podprvakom Hrvatom in svetovnim prvakom Francozom. Če se bo Ibrahimović vrnil, bo to torej naredil v slogu.

Po vrnitvi iz ZDA je že pokazal, da še zna

Od Švedske se je poslovil po evropskem prvenstvu 2016. Foto: Reuters Leta 2016 je po štirih letih, v katerih je postal najboljši strelec v zgodovini kluba (pozneje je nov rekord postavil Edinson Cavani), Ibrahimović ob švedski reprezentanci zapustil tudi od PSG in od tam odšel v Manchester United, po dveh letih pa se preselil v ZDA, k Los Angeles Galaxyju. Takrat se je zdelo, da se je od nogometa na najvišji ravni dokončno poslovil, a se je potem v začetku letošnjega leta vrnil v Milan. Ne samo v Milan, ampak tudi v vrhunsko formo.

Že v prejšnji sezoni je Ibrahimović nakazal, v tej pa dokazal, da še vedno zna. Kljub okužbi s koronavirusom je v štirih prvenstvenih tekmah zabil kar sedem golov in je najboljši strelec italijanske lige, na vrhu katere je prav njegov Milan, ki ga je vsaj za zdaj vrnil na pota stare slave.

Milan, sedemkratni evropski prvak, je svoj 18., zadnji naslov italijanskega prvaka osvojil leta 2011, ko je bil njegov najboljši strelec kdo drug kot Ibrahimović.

Se lahko zdaj zgodba ponovi tudi v reprezentanci Švedske, pri kateri se v odsotnosti Ibrahimovića v ospredje prebija njegov naslednik, mladi zvezdnik Juventusa Dejan Kulevski? Ne bi bilo presenetljivo.

Foto: Reuters

Švedski brez njega ni šlo slabo

Kako je šlo Švedski v odsotnosti Ibrahimovića? Ne slabo. Pod vodstvom Janneja Anderssona je prišla do četrtfinala na svetovnem prvenstvu v Rusiji pred dvema letoma in bila uspešna v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.

Ibrahimović, tudi nekdanji kapetan Švedske, je z reprezentanco nastopil na štirih evropskih in dveh svetovnih prvenstvih. Dlje od četrtfinala na evropskem prvenstvu 2004 in osmine finala na svetovnih prvenstvih 2002 in 2006 ni prišel.