Handanovićevi po preobratu ugnali Torino, Kurtićevi klonili v Rimu, Sassuolo novi vodilni

V 8. kroga italijanske lige je Inter Samirja Handanovića po zaostanku z 0:2 priredil preobrat in s 4:2 premagal Torino, Roma je s 3:0 odpravila Parmo Jasmina Kurtića, Genoa Mihe Zajca je izgubila z Udinesejem, Sassuolo pa je z zmago nad Verono vsaj začasno prevzel prvo mesto. Na tega se lahko ob ugodnem rezultatu na večernem derbiju z Napolijem vrne Milan.

Nogometaši Atalante so v sobotnem sporedu gostovali pri Spezii in igrali neodločeno 0:0. Ekipa z Bergama je bila sicer boljša ekipa, a streljala je s slepimi naboji. Še najbližje zadetku je bila v 57. minuti, ko je z močnim in nizkim diagonalnim strelom malce z leve s 15 metrov zadel Robin Gosens, a je bil ta zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Duvana Zapate.

Prvak Juventus je gostil Cagliari in zmagal z 2:0 in se približal vodilnemu AC Milanu le na točko zaostanka. Juventus je na svojem štadionu gostil Cagliari in povedel v 38. minuti, ko je s 15 metrov z natančnim strelom zadel Cristiano Ronaldo. Isti igralec je spretno zadel tudi v 42. minuti ter se tako z osmim golom sezone izenačil na vrhu strelcev z zvezdnikom Milana Zlatanom Ibrahimovićem.

Na prvi sobotni tekmi je Lazio v močnem deževju v gosteh premagal Crotone z 2:0, potem ko sta zadela Ciro Immobile in Joaquin Correa. Crotone je še edini brez zmage in je trdno zasidran na zadnje mesto.

Italijansko prvenstvo, 8. krog: Sobota, 21. november:

Crotone : Lazio 0:2 (0:1)

Immobile 21., Correa 58.



Spezia : Atalanta 0:0

(Josip Iličić je za Atalanto igral do 84. minute.)



Juventus : Cagliari 2:0 (2:0)

Ronaldo 38., 42. Nedelja, 22. november: Fiorentina : Benevento 0:1 (0:0)

Improta 52. AS Roma : Parma 3:0 (3:0)

Mayoral 28., Mkhitaryan 32., 40.

(Jasmin Kurtić je za Parmo igral od 62. minute) Inter : Torino 4:2 (0:1)

Sanchez 64., Lukaku 67., 84./11m, Martinez 90.; Zaza 45.+2, Ansaldi 62./11m

(Samir Handanović je za Inter branil vso tekmo.) Sampdoria : Bologna 1:2 (1:1)

Thorsby 7.; Regini 44./ag, Orsolini 52.

(Nik Prelec je vso tekmo spremljal s klopi Sampdorie.) Verona : Sassuolo 0:2 (0:1)

Boga 42., Berardi 76.



Udinese : Genoa 1:0 (1:0)

De Paul 34.

R.K. Perin (Genoa) 77.

(Miha Zajc je za Genoo igral od 68. minute)



20.45 Napoli - AC Milan