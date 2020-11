Poglejte, kdo bo Ibrahimovića upodobil v igranem filmu

Po več dokumengarnih filmih bo Zlatan Ibrahimović zdaj dobil še film. Glavni igralski vlogi so namenili Dominicu Bajraktariju Anderssonu in Granitu Rushitiju.

Oktobra so začeli snemati igrani film o Zlatanu Ibrahimoviću, najbrž najboljšem švedskem nogometašu vseh časov, ki ga bodo lahko gledalci v kino dvoranah videli jeseni naslednje leto, so danes objavili italijanski mediji.

Film temelji na nogometaševi avtobiografiji Jaz sem Zlatan, ki jo je napisal švedski novinar David Lagercrantz. On je tudi eden od dveh scenaristov filma, režiser pa je še en Šved Jens Sjogren.

Glavni igralski vlogi so namenili Dominicu Bajraktariju Anderssonu in Granitu Rushitiju.

Bajraktari Andersson bo igral Ibrahimovića v dobi od 11. do 13. leta, Rushiti pa od 17. do 23. leta oziroma od časa začetka profesionalne kariere v Malmöju do prestopa v Ajax. V Amsterdamu bodo snemanje tudi končali.

"Ibrahimović je več kot nogometaš, on je ikona in veliki vodja. Način njegove igre in obnašanja na terenu in izven njega je avtentičen in težko ga je imitirati. Film bo zgodba o legendi, zgodba, ki je kot nalašč za film," je izjavil producent filma Andrea Occhipinti.

Čeprav ima nogometaš bosanskih korenin že 39 let, še vedno igra odlično v dresu Milana, praktično ni tekme, na kateri se ne bi vpisal med strelce.