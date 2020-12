Kurtić zadel na San Siru, a so Milančani v izdihljajih ubežali prvemu porazu

Jasmin Kurtić je na gostovanju pri vodilnem Milanu zadel za vodstvo Parme z 2:0, a Milančani so nato dvakrat zadeli in se v sodnikovem dodatku rešili poraza.

Jasmin Kurtić je na gostovanju pri vodilnem Milanu zadel za vodstvo Parme z 2:0, a Milančani so nato dvakrat zadeli in se v sodnikovem dodatku rešili poraza. Foto: Reuters

Nedeljski spored 11. kroga italijanskega prvenstva sta na San Siru zaključila vodilni Milan in 14. Parma Jasmina Kurtića, ki je bila na pragu velikega presenečenja. Slovenski reprezentant je v 56. minuti zadel za vodstvo z 2:0, a so se Milančani vrnili in v sodnikovem dodatku prišli do točke. Oba zadetka za neporažene vodilne, ki so po 11 tekmah pri osmih zmagah in treh remijih, je dosegel Theo Hernandez.