Ko je Slovenija spoznala, da velja nekaj več

Slovenija ali Latvija? Sodeč po razmerju moči na papirju bi se morala z vlogo favorita pozabavati Kekova četa, ki pa podobno kot izbranci Slaviše Stojanovića v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2020 še ni dočakala zmage, tako da bo danes v Rigi potekal derbi začelja skupine G. Kako pa je bilo v zgodovini? Več razlogov za zadovoljstvo so na treh medsebojnih srečanjih imeli nogometaši, ki jim dres krasi podoba Triglava. Od prvega dvoboja je minilo že več kot 20 let, zadnjega pa so navijači obeh reprezentanc spremljali davnega leta 2004.

Slovenija : Latvija 1:0 (0:0) 14. oktober 1998, kvalifikacije za EP 2000 (Maribor)

Strelec: Udovič 86. Slovenija: Simeunović, Englaro, Milanič, Galić, Knavs (od 46. Gliha), Novak, Istenič (od 65. Ačimović), Pavlin, Zahović, Rudonja, Udovič (od 89. Milinović), selektor Srečko Katanec.

Udovič kronal slovenski pritisk

Sašo Udovič je poskrbel za prvo slovensko zmago v kvalifikacijah za EP 2000. Slovenski nogometaši so se prvič z Latvijo pomerili 14. oktobra 1998. V mariborskem Ljudskem vrtu, v katerem je leto dni pozneje senzacionalno odmevala himna lige prvakov, je potekala tekma 3. kroga kvalifikacij za EP 2000. Varovanci Srečka Katanca, ki je takrat spadal med najmlajše selektorje v Evropi, so navdušili v uvodnem delu kvalifikacij. Najprej so v Atenah pokvarili načrte Grčiji (2:2), nato pa za Bežigradom namučili Norveško, ki je z veliko pomočjo sreče, veliko je bilo tudi kritik o nepravičnem kriteriju sodnikov, prišla do vseh treh točk (1:2).

Slovenski navijači so bili vseeno ponosni na prerojeno Katančevo zasedbo. Proti Latviji so dočakali tekmo, v kateri so napadali prvo zmago v tem ciklusu. Na mariborskem stadionu, ki se takrat še ni mogel pohvaliti s tako atraktivnim videzom, kot ga ima danes, je bilo vse pripravljeno za veliko slavje gostiteljev. Slovenija je zaigrala napadalno, všečno. Pritiskala je z vseh strani, a so se gostje mojstrsko branili, s protinapadov pa tudi nekajkrat ogrozili vratar Marka Simeunovića. Žoga ni in ni hotela v mrežo Latvijcev, časa pa je zmanjkovalo.

Katanec je tvegal, zaigral še napadalneje, pet minut pred koncem rednega dela pa je Ljudski vrt skočil na noge. Sašo Udovič je z glavo zadel za 1:0 in kronal akcijo, v kateri sta sodelovala še Zlatko Zahović in Džoni Novak. Slovenija je pozdravila prvo kvalifikacijsko zmago po sušnih treh letih (v kvalifikacijah za SP 1998 je ostala brez zmage) in namignila, da bi lahko po velikem remiju v Atenah dosegla še kaj več. To je bila zmaga, ki je povzdignila samozavest slovenski izbrani vrsti in napovedala lepše čase.

Latvija : Slovenija 1:2 (1:2) 5. junij 1999, kvalifikacije za EP 2000 (Riga)

Strelca: Pahars 17.; Zahović 25., 43./11-m Slovenija: Simeunović, Milinović, Karić, Galić, Knavs, Novak, Čeh, Pavlin (od 77. Istenič), Rudonja (od 87. Osterc), Zahović, Udovič (od 64. Ačimović), selektor Srečko Katanec.

Zahović za veliki preobrat Slovenije

Srečko Katanec se je kot selektor v prvem obdobju, ko je vodil Slovenijo, dvakrat podpisal pod zmago nad Latvijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Le osem mesecev po zmagi v Mariboru sta se predstavnika mladih držav pomerila še v Latviji. Slovenska reprezentanca je praznovala jubilej, saj je v Rigi odigrala 50. uradno mednarodno tekmo. Leto 1999, ki je slovenskemu nogometu prineslo toliko lepega (preboj Slovenije na Euro 2000 in Maribora v ligo prvakov), je začela s tremi prijateljskimi tekmami. Priznala je premoč Švici (0:2), rekordno odpihnila Oman (7:0 – Milan Osterc je dosegel kar štiri zadetke) in na stadionu ŽAK v Ljubljani remizirala s Finsko (1:1).

V Latvijo je odpotovala lačna uspeha. Da je boljša od predstavnice Baltika, je izkusila oktobra 1998 v Mariboru, tokrat pa je sledil izpit zrelosti. Je sposobna v kvalifikacijski skupini še za kaj več kot le občasno zmagovanje? Dvoboj se ni začel po slovenskih načrtih. Gostitelji so v 17. minuti s prostega strela prišli do vodstva, a na odgovor Slovenije ni bilo treba dolgo čakati. Le osem minut pozneje je Zlatko Zahović izkoristil asistenco Mladena Rudonje in izenačil na 1:1. Sloveniji je še pred koncem prvega dela uspel popoln preobrat.

Zahović, takratni zvezdnik Olympiacosa, je prevzel odgovornost za izvajanje kazenskega strela in z bele točke popeljal Slovenijo do vodstva z 2:1. Katančeva četa je do konca srečanja zadržala vse napade Latvijcev in se razveselila zelo pomembne zmage.

Zmagovalni ritem je ohranila še nekaj časa. Po dveh zmagah nad Latvijo je dvakrat vzela mero še Albaniji, za Bežigradom ugnala tudi Gruzijo, nato pa se je niz petih zaporednih zmag klavrno končal s potopom v Oslu, kjer so bili Norvežani boljši kar s 4:0. Poraz ni nosil hujših posledic, saj si je Slovenija bolj ali manj že zagotovila dodatne kvalifikacije, s tem pa tudi največji reprezentančni uspeh. Dotedanji.

Slovenija : Latvija 0:1 (0:1) 8. februar 2004, prijateljska tekma (Celje)

Strelec: Verpakovskis 36. Slovenija: Simeunović (od 73. Botonjić), Karić (od 83. Kokot), Cesar (od 76. Vugdalić), Knavs (od 67. Cipot), Kapić (od 53. Šukalo), N. Čeh, Pavlin (od 57. Koren), Ačimović (od 62. Raković), Zahović, Šiljak (od 86. Lavrič), selektor Bojan Prašnikar.

Krstna tekma v Celju se ni končala uspešno

Zanimivo je, da je na vseh treh tekmah proti Latviji od prve minute na slovenskih vratih stal Marko Simeunović. Foto: Reuters To je bila prva tekma slovenske reprezentance na domačih tleh po bolečem porazu s Hrvaško (0:1) v dodatnih kvalifikacijah za EP 2004. Z njo se je tudi končala tradicija srečanj za Bežigradom, ki zaradi dotrajanosti ni mogel več gostiti največjih tekem. Izbrano vrsto je sprejel le še enkrat, sredi poletja 2004, ko je na selektorskem stolčku debitiral Branko Oblak. Nasledil je Bojana Prašnikarja, ki je vodil Slovenijo na zadnji medsebojni tekmi z Latvijo. Bilo je konec marca, ko je v Celje prišla presenetljiva udeleženka evropskega prvenstva na Portugalskem.

Latvija se je prvič in zadnjič uvrstila na veliki turnir, s tem pa postala edina predstavnica Baltika, ki ji je uspel takšen podvig. V knežjem mestu se je pripravljala na Euro in dokazala, da se na veliko tekmovanje ni uvrstila naključno. Slovenijo je premagala z 1:0, edini zadetek na dvoboju pa je v 36. minuti dosegel največji zvezdnik latvijskega nogometa Maris Verpakovskis, tedanji napadalec kijevskega Dinama. Slovenija je bila blizu izenačenja, Ermin Šiljak je tako v predzadnji minuti stresel okvir vrat, a je ostalo pri tesni zmagi gostov.

Tako se je še vsaka izmed dozdajšnjih tekem Slovenije in Latvije končala z najbolj tesnim rezultatom. Sodeč po uvrstitvi na mednarodni lestvici Fife pripada vloga favorita Kekovi četi, a jo bo treba danes na stadionu Daugava v Rigi tudi potrditi. Dvoboj se bo začel ob 20.45.