Trenutek, ko je Sloveniji zaradi hude poškodbe zastal dih

Slovenski nogometaši bodo danes odigrali že 247. tekmo. V slabih treh desetletjih, odkar se dokazujejo v mednarodnih tekmovanjih, so se s številnimi tekmeci pomerili večkrat. V skupini tistih, s katerimi so odigrali vsaj pet srečanj, a še vedno čakajo na krstno zmago, neslavno izstopa tudi Grčija.

Znašla se je v skupini z Anglijo (6 tekem – 1 remi in 5 porazov), Škotsko (5 tekem – 3 remiji in 2 poraza) in Hrvaško (8 tekem – 3 remiji in 5 porazov), saj je ostala na tekmah s slovensko izbrano vrsto neporažena na vseh petih dozdajšnjih tekmah. Dvakrat se je obračun končal brez zmagovalca, trikrat pa so bili uspešnejši Grki.

Kurtić prekrižal načrte favoritu

Jasmin Kurtić, strelec proti Grčiji na prijateljski tekmi leta 2012, danes zaradi kazni ne bo smel zaigrati v Stožicah. Foto: Reuters Ko sta se Slovenija in Grčija srečali nazadnje, sta se v Kufsteinu na Tirolskem pred dobrimi osmimi leti na prijateljski tekmi razšli brez zmagovalca (1:1). Pred tem sta se vedno pomerili v kvalifikacijah, takrat pa so Grki ravno utrjevali formo pred začetkom Eura 2012. To je bila šele tretja tekma, na kateri je vlogo slovenskega selektorja opravljal Slaviša Stojanović.

Dolgo časa je dišalo po zmagi Grkov, ki so prek Vasilisa Torosidisa, danes branilca Olympiacosa, pred tem pa dolgoletnega člana Rome in Bologne, povedli že v 9. minuti. Da je Slovenija ke ostala neporažena, je v 87. minuti po izjemnem zadetku s prostega strela poskrbel Jasmin Kurtić. Srčni Belokranjec se je razveselil strelskega prvenca za reprezentanco, danes pa zaradi kazni, na zadnji tekmi kvalifikacij za EP 2020 na Poljskem je prejel rdeči karton, ne bo mogel pomagati soigralcem.

Prvi "dvojček" Zahovića v kvalifikacijah

Zlatko Zahović velja še danes s 35 zadetki za najboljšega strelca v zgodovini reprezentance. Foto: Reuters Ko se je Slovenija spopadla z Grčijo v kvalifikacijah, jo je odnesla brez poraza le enkrat. Zgodilo se je pred skoraj natanko 22 leti v Atenah. Takratna Katančeva četa je odprla kvalifikacijski ciklus za EP 2000, v katerega je po spodrsljaju v prejšnjem ciklusu (le ena točka na osmih tekmah v kvalifikacijah za SP 1998) vstopila z mešanimi občutki in pričakovanji.

Z zrelo predstavo v Atenah, kjer je presenetila favorizirane Grke (2:2) in domov odnesla veliko točko, je nakazala začetek novega, bistveno bolj svetlega obdobja slovenske reprezentance. Vrhunec je doživel z nastopi na EP 2000 in SP 2002.

Dvakratni strelec Zlatko Zahović, še danes najboljši strelec reprezentance vseh časov, je z vrhunsko predstavo mešal štrene grški obrambi in dočakal prvo kvalifikacijsko tekmo, na kateri je zadel v polno več kot enkrat. Pred tem se je dvakrat vpisal med strelce le še na prijateljski tekmi z Islandijo (3:2). Vseeno pa je Slovenija takratno točko na Olimpijskem stadionu v Atenah plačala zelo drago, saj je za dalj časa izgubila pomembnega napadalca.

Trikratni zlom gležnja, vse vezi so bile potrgane

Ermin Šiljak se zelo nerad spominja 6. septembra 1998, ko je utrpel hudo poškodbo v Atenah. Foto: Guliver/Getty Images Hudo poškodbo, eno najhujših v zgodovini slovenske reprezentance, je staknil Ermin Šiljak. Na igrišču je prebil le nekaj minut, nato pa ga je grdo pokosil Vassilios Borbokis in mu tako iznakazil gleženj, da ga je za več kot poldrugo leto oddaljil od zelenic.

''To je bila ena najtežjih poškodb v zgodovini nogometa. Če primerjamo mojo poškodbo s tisto od Eduarda (ko je hrvaški reprezentant brazilskih korenin še branil barve Arsenala, op.p.), se njemu ni zgodilo 'nič'. Imel je zlomljen gleženj in počeno fibulo, po štirih mesecih pa je že lahko tekel. Sam sem moral nositi mavec štiri mesece in nisem smel stopiti na nogo, vrnil pa sem se lahko vrnil šele po 19 mesecih. Imel sem trikratni zlom gležnja, vse vezi so bile potrgane, na koncu pa sem imel v gležnju kar 13 vijakov. Zdravniki mi na začetku raje niso nič omenjali, da mi ne bi zbili volje. Mislili so, da ne bom mogel več normalno teči, kaj šele igrati ... Ko sem se vrnil, so bili vsi po vrsti začudeni,'' se je pred leti v pogovoru za Sportal 19-mesečne nepredvidljive zgodbe s srečnim koncem spominjal nesrečni Ljubljančan.

Ko se je z nadčloveškim naporom in odrekanjem vrnil, je bil po opravljenih testih še boljši kot prej. Dvignil se je na višjo raven, ponovno igral za reprezentanco, bil najboljši strelec kvalifikacijskega ciklusa za evropsko prvenstvo 2004, kar ni majhna stvar, pa tudi najboljši strelec azijske lige prvakov. Zanimivo je, da sta si pozneje v Grčiji služila nogometni kruh tako Zahović kot Šiljak.

Grška mreža v Sloveniji še nedotaknjena

V napadu slovenske reprezentance bo danes zelo pomemben adut Andraž Šporar. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred omenjenim remijem v Atenah je Slovenija v kvalifikacijah za SP 1998 pod vodstvom Zdenka Verdenika dvakrat ostala praznih rok. Na obeh tekmah ni zatresla mreže, obakrat se je slovenska mreža tresla le v drugem polčasu. Za Bežigradom je tako 6. septembra 1997, v nedeljo bo tako od te tekme minilo okroglih 23 let, izgubila z 0:3, enak scenarij pa jo je dočakal dve leti pozneje, ko je z ''rezervno'' postavo ostala praznih rok v Ljudskem vrtu (0:3), a se je Sloveniji, ki jo je takrat že vodil Srečko Katanec, vseeno smejalo, saj si je že pred tekmo zagotovila drugo mesto v skupini in senzacionalen preboj med udeležence dodatnih kvalifikacij.

Slovenija ima tako danes priložnost, da prvič v zgodovini na domačih tleh zatrese grško mrežo, v veliko motivacijo pa ji je tudi podatek, da proti nekdanjim evropskim prvakom (2004) sploh še ni zmagala. Željo, da bi se to zgodilo danes, je na zadnji novinarski konferenci tekmi večkrat izpostavil selektor Matjaž Kek. Uvodni dvoboj lige narodov se bo začel ob 20.45!