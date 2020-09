Prekletstvo, ki Slovenijo spremlja že 16 let

Slovenska nogometna reprezentanca v četrtek odpira nov ciklus. V prvem krogu lige narodov se bo pomerila z Grčijo. Če bi Kekova četa premagala nekdanje evropske prvake, bi prekinila 16-letni niz, ki ji ne more biti v ponos. Nazadnje je v nov ciklus z zmago vstopila daljnega leta 2004, takrat, ko so Grki senzacionalno osvojili Euro, nato pa je sledilo osem manj uspešnih slovenskih uvertur.

16 let. Skoraj natanko 16 let. Tako dolgo že Slovenija čaka na zmago, s katero bi začela nov kvalifikacijski ciklus (oziroma ligo narodov) in se lahko pohvalila s tem, da je v novo tekmovanje vstopila s stoodstotnim izkupičkom.

Bolgari so 6. septembra 2006 nadigrali Slovenijo, ki jo je takrat vodil Branko Oblak, s 3:0. Foto: Reuters Po 4. septembru 2004, ki je srca slovenskih ljubiteljev nogometa osrečil s prepričljivo zmago 3:0 nad Moldavijo (z njo se bo Kekova četa pomerila v nedeljo v 2. krogu druge izvedbe lige narodov), je sodelovala v osmih ciklusih, a zaman čakala na zmago v uvodnem dejanju.

Na začetku kvalifikacij za EP 2008 je stopila na bolečo mino v Bolgariji, nato odprla nepozabne kvalifikacije za SP 2010 z ''zlata vrednim'' remijem na Poljskem, po katerem so sledile izjemne predstave Kekove čete in še kako mikavna nagrada, nastop na velikem tekmovanju v Južni Afriki, po vrnitvi iz prvega svetovnega prvenstva na črni celini je sledilo razočaranje, domač poraz na začetku kvalifikacij za EP 2012 v Ljudskem vrtu proti Severnim Ircem, domači neuspehi so se nadaljevali tudi v Stožicah, kjer je Slovenija na začetku kvalifikacij za SP 2014 priznala premoč Švici.

Vse prve tekme Slovenije v kvalifikacijah (in ligi narodov):

Ciklus Prva tekma v ciklusu Kvalifikacije za EP 2020 Izrael : Slovenija 1:1 Liga narodov 2018 Slovenija : Bolgarija 1:2 Kvalifikacije za SP 2018 Litva : Slovenija 2:2 Kvalifikacije za EP 2016 Estonija : Slovenija 1:0 Kvalifikacije za SP 2014 Slovenija : Švica 0:2 Kvalifikacije za EP 2012 Slovenija : Severna Irska 0:1 Kvalifikacije za SP 2010 Poljska : Slovenija 1:1 Kvalifikacije za EP 2008 Bolgarija : Slovenija 3:0 Kvalifikacije za SP 2006 Slovenija : Moldavija 3:0 Kvalifikacije za EP 2004 Slovenija : Malta 3:0 Kvalifikacije za SP 2002 Ferski otoki : Slovenija 2:2 Kvalifikacije za EP 2000 Grčija : Slovenija 2:2 Kvalifikacije za SP 1998 Grčija : Slovenija 2:0 Kvalifikacije za EP 1996 Slovenija : Italija 1:1

Nato sta sledili dve razočaranji na baltskih tleh. Najprej v Estoniji, kjer je Slovenija pred šestimi leti ostala praznih rok, nato še v Litvi, kjer je z zadetkom v zadnjih sekundah iztržila remi.

Niz pomanjkanja zmag v prvih tekmah pa se s tem še ni izpel. Slovenija je krstno izvedbo lige narodov začela z domačim neuspehom proti Bolgariji, lani pa je na zahtevnem gostovanju v Izraelu osvojila točko. Tako ostaja brez uvodne zmage, s katero bi si lahko slovenska reprezentanca na začetku novega ciklusa utrdila samozavest.

Z Grki na uverturi že tretjič

Slovenija se je z Grčijo nazadnje pomerila leta 2012. Takrat se je prijateljski dvoboj v Avstriji končal z 1:1, Sloveniji pa je remi z atraktivnim zadetkom v izdihljajih srečanja priboril Jasmin Kurtić. Zvezni igralec Parme v četrtek zaradi kazni ne bo pomagal Kekovi četi ... Foto: Vid Ponikvar Bo konec neslavnega niza v četrtek, 3. septembra 2020, skoraj natanko 16 let po visoki zmagi nad Moldavijo v Celju, na kateri je s tremi zadetki blestel Milenko Ačimović? Tokrat v goste prihajajo Grki, s katerimi je Slovenija že dvakrat odprla kvalifikacijski ciklus. Obakrat je ostala brez zmage, a je takrat obakrat tudi gostovala. Zdaj se bo z nekdanjimi evropskimi prvaki, ki so po nastopu na SP 2014, kjer so jo delili milimetri od preboja v četrtfinale, padli v krizo.

Padli so v skupino reprezentanc, ki v ligi narodov nastopa v ligi C, ples kroglic pa jo je združil tudi s Slovenijo. Z izbrano vrsto, ki bi lahko v četrtek pozdravila zgodovinsko zmago in z njo ubila kar dve muhi na en mah. Bila bi namreč sploh prva, odkar sodeluje v ligi narodov (to bo njena sedma tekma), hkrati pa bi tudi končala mukotrpno čakanje na zmago v prvem krogu, ki traja že 16 let!

Lahko Matjaž Kek v četrtek postane prvi slovenski selektor po Branku Oblaku, ki je odprl nov ciklus z zmago? Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, kako redko zmaguje Slovenija na prvih tekmah, priča seštevek vseh tekem. Za zdaj jih je odigrala 14, dobila le dve (Moldavijo in Malto s 3:0), šestkrat se je s tekmecem razšla brez zmagovalca, šestkrat pa je ostala praznih rok.Tudi na zadnjih treh domačih tekmah, kar ni prijetna popotnica za četrtkov spopad z Grčijo, a po drugi strani tudi dodatna motivacija za zmago in izboljšanje statistike.