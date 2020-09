Zajc želi uiti iz turške kletke

Miha Zajc je ob začetku prve reprezentančne akcije po več kot devetih mesecih govoril tudi o klubskem statusu in namignil, da si želi oditi iz Istanbula. Pri Fenerbahčeju namreč igra zelo malo. Tudi v luči nogometne tržnice bosta zato zanj tekmi lige narodov proti Grčiji in Moldaviji zelo pomembni.

"Še nekaj časa je do konca prestopnega roka. Dogajalo se bo veliko. Jasno je, da s svojim statusom nisem zadovoljen. Mislim, da bi si v prejšnji sezoni zaslužil več priložnosti," je povedal Miha Zajc, za katerega je bila sezona 2019/20 v majici turškega velikana Fenerbahčeja slaba na več ravneh. Sezono je s soigralci namreč končal šele na sedmem mestu prvenstvene razpredelnice. Še mesto nižje, kot je Fenerbahče končal sezono pred tem, in spet ostal brez Evrope. Velikan turškega nogometa, ki se lahko pohvali s kar 19 naslovi državnega prvaka, je brez lovorike ostal tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem je prišel do polfinala.

Da bi bilo za Primorca v Istanbulu še veliko slabše, je poskrbelo dejstvo, da je igral zelo malo. V vsej sezoni je zbral le 17 nastopov, od tega vsega deset v prvenstvu. Le dvakrat na prvenstvenih tekmah je bil v začetni enajsterici Fenerbahčeja. Zanj je tako v letu in pol, odkar je tja za 3,5 milijona evrov januarja lani prestopil iz vrst Empolija, odigral 27 tekem in bil le na 15 tekmah v začetni enajsterici.

V novih dresih



Pri Nogometni zvezdi Slovenije so pred odmrznitvijo reprezentančnega dogajanja predstavili nove drese. V ligi narodov se bodo torej Zajc in soigralci predstavili v novih barvah.

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EQnR5CSoiZ — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 1, 2020

"Bomo videli, kaj bo. Iščemo rešitve. Optimalne zame in za klub. Kako se bo odvilo, ne vem. Težko rečem. Za mene je v prvi vrsti pomembno, da začnem redno igrati. V nogah moram imeti čim več tekem. To bo koristilo tako meni kot tudi reprezentanci," je na to, da se spogleduje z odhodom iz Fenerbahčeja, namignil slovenski reprezentant, ki je v neprijetnem položaju. Pri 26 letih, kolikor jih je dopolnil to poletje, je zadnje, kar potrebuje, to, da je skupaj s svojim nespornim talentom ujet v turški kletki neigranja.

Za Fenerbahče je v letu in pol zbral 27 nastopov in zabil štiri gole. Foto: Twitter

Vsi so zelo veseli, da so spet skupaj

Na tokratno reprezentančno akcijo, prvo po več kot devetih mesecih, je prišel poln optimizma in z upanjem, da bo dobil čim več priložnosti za igro. V odsotnosti nekaterih nosilcev igre, med katerimi je tudi Josip Iličić, jo bo najverjetneje tudi dobil, a bolj kot o svoji vlogi je tokrat govoril o reprezentanci in izzivih, ki so pred njo. "Vesel sem, da smo se po dolgem času končno zbrali. Še posebej tisti, ki smo v tujini, smo vedno veseli, ko pridemo domov. Vidimo svoje družine, prijatelje," je povedal vezist, ki se je v reprezentanci uveljavil pod vodstvom prejšnjega selektorja Tomaža Kavčiča.

Pod vodstvom Matjaža Keka je bil na prvih štirih tekmah Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 vselej v začetni postavi in se izkazal tudi z dvema zadetkoma. Potem se je, tudi po zaslugi svojega klubskega statusa, preselil na klop in do konca kvalifikacij na dveh tekmah obsedel na njej, na štirih pa na igrišče vstopil kot rezervist. "Selektorjeva naloga je, kako bo razporedil vloge na igrišču. Vsak, ki bo dobil priložnost, jo mora izkoristiti. Vsak mora prevzeti odgovornost. Če bo tako, se nimamo česa bati," pravi strelec štirih zadetkov v 15 reprezentančnih nastopih.

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 je zatresel mreži Severne Makedonije in Latvije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nihče ne izstopa. Vsi so premagljivi.

Seveda je nekaj besed namenil tudi C ligi narodov, v kateri se bo Slovenija za čim boljšo uvrstitev potegovala z Grčijo, Moldavijo in Kosovom. "Na vsaki tekmi moramo iti na zmago. Kot je rekel selektor, premagamo lahko vsakogar. V prvi vrsti moramo gledati na sebe. Na to, da odigramo čim boljše tekme in pokažemo, kar znamo. Potem bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je povedal Zajc.

"Vsi tekmeci v naši skupini so premagljivi. Nihče ne izstopa. Proti vsem imamo možnosti. Vse bo odvisno od nas," je nadaljeval in priznal, da je zdajšnja akcija iz znanih razlogov precej posebna. "Zagotovo se bo to, v kakšnem stanju smo, poznalo. Nekateri smo šele začeli priprave. Drugi so v polnem pogonu, imamo tudi nekaj težav z odsotnostmi, a tako, kot je nam, je tudi našim nasprotnikom. Pogoji niso idealni, a moramo dati vse od sebe, pokazati največ, kar lahko, in potem bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je še povedal nekdanji član Olimpije in Celja, za katerega bo tokratna akcija zagotovo zelo pomembna tudi v iskanju novih klubskih rešitev.

Reprezentanca je vedno zelo oblegana izložba, proti kateri pogledujejo kupci z evropskega nogometnega prizorišča. Zdaj, v odsotnosti številnih klubskih tekmovanj, ki se še niso zagnala, še toliko bolj. Mimogrede, prestopna tržnica v Turčiji traja do 5. oktobra.