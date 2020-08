Pozitivne novice iz tabora Matjaža Keka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po kar 285 dneh brez reprezentančne akcije je selektor Matjaž Kek v nedeljo prvič pozdravil zelo okrnjeno zasedbo Slovenije, ki bo ta teden z domačima tekmama proti Grčiji in Moldaviji začela ligo narodov. Nekateri nogometaši so že opravili dva treninga in tudi testiranje na novi koronavirus. Dobra novica je, da okuženih ni.

Več kot devet mesecev oziroma 285 dni, če smo natančni, je minilo, odkar je Slovenija 19. novembra lani s porazom v Varšavi z 2:3 proti Poljski končala neuspešne kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020.

Medtem se je zgodilo marsikaj. Svet se je ustavil zaradi novega koronavirusa, z njim seveda tudi nogomet in slovenska reprezentanca. Namesto majskega spektakla, ko bi moral s Portugalsko v Stožicah gostovati najuglednejši nogometni gost pri nas do zdaj, petkratni dobitnik zlate žoge Cristiano Ronaldo, so se morali reprezentanti z vseh vetrov sprijazniti s karanteno.

Takole je bilo na današnjem treningu:

Namesto tekem in seciranja njegovega selektorskega dela smo se poleti ubadali z vprašanjem, ali bo Matjaž Kek sploh še sedel na klopi Slovenije. Spomnimo, bil je blizu selitve na vroč stolček zagrebškega Dinama, a je nato po nekaj dneh negotovosti sporočil, da bo ostal selektor Slovenije, na klop katere se je vrnil novembra 2018.

Manjkajo številni nosilci igre

Kdaj bo selektorju spet na voljo Josip Iličić, ni znano. Foto: Morgan Kristan/Sportida Marsikaj se je zgodilo tudi z reprezentanti, na katere računa, a na številne med njimi na tokratnem zboru ne bo mogel računati. Vemo, zakaj ni zraven najboljšega reprezentanta zadnjih let Josipa Iličića. Tokratni zbor bo minil tudi brez kapetana Bojana Jokića, ki je poškodovan. Podobno velja za še enega nosilca Benjamina Verbiča, medtem ko je Rene Krhin brez reprezentančnega vpoklica ostal zato, ker je po izteku pogodbe s francoskim prvoligašem Nantesom brez kluba.

Zaradi težav s potjo v Evropo sta v svojih klubih ostala tudi reprezentanta, ki si kruh služita v ZDA, branilec Aljaž Struna in napadalec Robert Berić. Iz podobnih razlogov je v Združenih arabskih emiratih, kamor je nedavno prestopil, ostal tudi izkušeni napadalec, ki se je na zadnji tekmi Slovenije proti Poljski izkazal z golom in asistenco, Tim Matavž. Na tekmi proti Grčiji selektor ne bo mogel računati niti na izkušenega vezista Jasmina Kurtića, ki je kaznovan.

Nekateri slovenski reprezentanti so se zbrali že v nedeljo. Med njimi je bil tudi prvi zvezdnik slovenskega nogometa Jan Oblak, ki mu iz domače Škofje Loke, kjer je užival počitnice po koncu sezone pri Atleticu Madridu, ni bilo treba daleč. Tržno z naskokom najbolj cenjeni slovenski nogometaš, ki spada med najboljše tudi v svetovnem merilu, bo tokrat v odsotnosti prvega kapetana nosil kapetanski trak.

Jan Oblak je bil med prvimi, ki so pripotovali na tokratni reprezentančni zbor. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Dva nogometaša – Andraž Šporar, ki prihaja iz Portugalske, in Miha Mevlja, ki potuje iz Rusije – se bosta reprezentanci priključila šele danes, tako da bosta pred četrtkovo tekmo z Grčijo trenirala zgolj dvakrat. Preostali nogometaši so opravili že dva treninga. Ti, ki bodo sodelovali, so na srečo zdravi, prav tako je razveseljiva tudi novica, da nihče med njimi ni pozitiven na novi koronavirus.

Intervjuji prek spletnih aplikacij

Tokratna akcija bo seveda drugačna od siceršnjih, tudi medijske obveznosti bodo oziroma so precej omejene, tako da bo klasična novinarska konferenca s selektorjem na sporedu le dan pred tekmo. Pred tem se bomo morali novinarji zadovoljiti s pogovori z nogometaši prek spleta. Danes smo dva že opravili. Pred kamere sta stopila dva nogometaša in s predstavniki sedme sile komunicirala prek ene izmed aplikacij.

Miha Zajc s klubskim statusom ne more biti zadovoljen, zato si toliko bolj želi, da bo tokrat igral. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V tej skupini ne izstopa nihče. Imamo realne možnosti za uspeh, a vse je odvisno predvsem od nas. Ne smemo misliti predaleč v prihodnost, ampak le na vsako naslednjo tekmo. Zdaj je pred nami Grčija, ki jo bomo poskušali premagati. Moramo se potruditi in pokazati vse, kar znamo," pravi vezist Miha Zajc, ki v zadnjem času pri svojem klubu Fenerbahčeju ne igra, a bo tokrat v odsotnosti nekaterih reprezentantov lahko na več priložnosti za igro računal v reprezentanci.

"Lahko jim damo naziv favorita, ker bomo morda mi potem bolje igrali, podobno, kot se je dogajalo tudi že v preteklosti, ko smo proti boljšim tekmecem igrali bolje," pa pred tekmo z Grki pravi nogometaš Hellasa iz Verone, ki je v prejšnji sezoni igral za Empoli, bočni branilec Jure Balkovec. Ob odsotnosti kapetana Jokića se bo verjetno znašel v začetni enajsterici.

Slovenija sicer nastopa v C-ligi narodov v skupini C3. V njej so še Grčija, Kosovo in Moldavija. Zmagovalec skupine bo napredoval v ligo B, medtem ko zadnjeuvrščenega čaka boj za obstanek v ligi.