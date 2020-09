Maribor si tega ne bi smel dovoliti, Zahović je velika izguba

"Če bi lahko izbiral, bi bilo najbolje, da kar oboje. Da bi ostal selektor in postal trener Dinama. Težko vprašanje. Seveda me je veselilo, ker so ga povezovali s prihodom v Dinamo, a se mora za realizacijo takšnih stvari uskladiti marsikaj. Vesel sem, da je ostal naš selektor," je o dilemi, v kakšni vlogi bi Matjaža Keka v prihodnosti najraje videl, povedal zdaj že dolgoletni član zagrebškega Dinama Petar Stojanović, ki se je ob medijskih natolcevanjih izpred nekaj tednov znašel v neugodnem položaju.

"To je zdaj mimo. Zdaj je najpomembnejše, da bomo tudi v reprezentanci začeli dosegati takšne rezultate, kot smo jih na začetku nove sezone dosegali z Dinamom," je povedal bočni branilec hrvaških prvakov, ki so v to sezono krenili s tremi prvenstvenimi zmagami na treh tekmah in bili uspešni tudi ob prvem nastopu v kvalifikacijah za ligo prvakov. Resda jim je uspelo na dramatičen način, po enajstmetrovkah, a CFR Cluj so premagali.

Ljubljančan je vesel, da se je po devetih mesecih spet zbral z reprezentanti. Foto: SPS/Sportida

Zmagovati in se uigrati za naslednje kvalifikacije

Toda zdaj ni čas za razmišljanje o romunskem prvaku. Vse misli so usmerjene proti najboljšim grškim in moldavskim reprezentantom, ki ob začetku nove lige narodov v Stožice prihajajo v četrtek (Grčija) in nedeljo (Moldavija). "O Grčiji smo se že malo pogovarjali, a je podrobno še nismo analizirali. Tudi nekatere soigralce iz Dinama sem malo povprašal o grški reprezentanci. Rekli so mi, da gre za odlično reprezentanco, toda najpomembnejše je, kakšni bomo mi. Igramo doma, resda na žalost brez prisotnosti navijačev, a gremo po zmago," je povedal dolgoletni član Dinama, za katerega je v štirih letih in pol odigral že več kot 150 tekem.

Tudi Moldavije in Kosova, preostalih dveh reprezentanc, s katerima se bo Slovenija pomerila v svoji skupini C lige narodov, ne podcenjuje. "Danes ni več slabih reprezentanc. Vsi igrajo dober nogomet. Vsi trenirajo in znajo igrati. Res je lažje igrati proti takšnim ekipam, kot pa proti Portugalski in Angliji, a najpomembnejše je, da smo se dobili in se bomo uigrali, da bomo potem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo čim bolje pripravljeni," je povedal 24-letni nogometaš, ki je v reprezentanci debitiral že daljnega leta 2014, le malo po tem, ko je dopolnil 19 let, a je potem za Slovenijo igral zelo redko.

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 je bil na vseh desetih tekmah na igrišču od prve do zadnje minute. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vrnil se je njegov konkurent z desne strani

Trenutno je pri 16 nastopih. Od tega ji je kar 10 zbral v zadnjih kvalifikacijah. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2010 je bil na vseh tekmah na igrišču od prve do zadnje minute. Kot eden od štirih reprezentantov ob Janu Oblaku, Josipu Iličiću in Mihi Mevlji. Tako je bilo vsaj malo tudi zaradi reprezentančne zamrznitve konkurenta na njegovem igralnem položaju, na desni strani obrambe, Nejca Skubica, ki se je zdaj po enem letu vrnil pod Kekovo okrilje. "Vsi kakovostni nogometaši so vedno dobrodošli. Vesel sem, da se je vrnil. Konkurenca je vedno pozitivna. Tako v klubu kot v reprezentanci," je pozdravil prihod nogometaša turškega Kayserisporja.

"Dolgo časa nismo bili skupaj. Tudi zdaj imamo malo časa za pripravo, a tako, kot je z nami, je tudi z našimi konkurenti. Res je tudi to, da nam manjka kar nekaj nosilcev, toda prišli so novi, prav tako zelo kakovostni nogometaši. Moramo se čim prej sestaviti, iti na glavo in priti do čim boljših rezultatov," je ob videodruženju danes opoldne povedal Stojanović, ki je v Slovenijo pripotoval iz na rdeč seznam umeščene epidemiološko nevarne Hrvaške. Kljub temu na meji ni imel nikakršnih težav. Da je bilo tako, so pomagali tudi ljudje z Nogometne zveze Slovenije.

Maribor si tega ne bi smel dovoliti, Zahović je velika izguba

Za Maribor, s katerim je nastopil tudi v ligi prvakov, je odigral 66 tekem in zabil 3 gole. Foto: Vid Ponikvar



"Že ko je odšel, sem rekel, da je to največja izguba za Maribor. Ne vem, kaj se v klubu dogaja zdaj, a verjamem, da so v Mariboru naredili tudi marsikaj dobrega. Potrebujejo čas, da se dokažejo, toda jasno je, da je Zahović velika izguba za klub," je povedal. Stojanović je ob tokratnem kramljanju z novinarji kot njegov nekdanji član – zanj je igral med letoma 2014 in 2016 – nekaj besed namenil tudi Mariboru in pestremu dogajanju v Ljudskem vrtu. Tudi o porazu proti polamaterski severnoirski ekipi Coleraine , ki jih je prejšnji teden ustavila na prvi evropski stopnički."Gledal sem tekmo in lahko rečem, da sem bil zelo razočaran. Takšnega poraza si Mariborčani ne bi smeli dovoliti, a sem kljub temu z njimi, tako v dobrem kot v slabem. Škoda. Maribor je evropska ekipa, ki si tega ne sme dovoliti. Zdaj mora popraviti velik spodrsljaj. Edino, kar Mariborčane reši, je, da zdaj osvojijo lovoriko," je Stojanović povedal o Mariboru in nekaj besed namenil tudi snovalcu uspešne, več kot desetletje trajajoče evropske mariborske nogometne zgodbe, ki je iz kluba odšel marca letos."Že ko je odšel, sem rekel, da je to največja izguba za Maribor. Ne vem, kaj se v klubu dogaja zdaj, a verjamem, da so v Mariboru naredili tudi marsikaj dobrega. Potrebujejo čas, da se dokažejo, toda jasno je, da je Zahović velika izguba za klub," je povedal.