Eksperiment Uefe, ki lahko Slovenijo popelje na SP 2022

Liga narodov je tekmovanje, ki je luč sveta ugledalo ravno v obdobju, ko se lahko Aleksander Čeferin pohvali s statusom prvega moža evropskega nogometa. Vtisi po prvencu (2018) so bili tako pozitivni, da je Evropska nogometna zveza (Uefa) prižgala zeleno luč drugi izvedbi. Liga narodov ne pomeni le nadomestila za prijateljske tekme, ki so vrsto desetletij polnile urnike v svetu nogometa. Ponuja bistveno več. Ne nazadnje tudi bližnjico do nastopa na največjem tekmovanju!

Slovenska nogometna reprezentanca bo 3. septembra odprla novo poglavje. Z domačim dvobojem proti Grčiji bo v praznih Stožicah uradno zakorakala v nov ciklus lige narodov, mladega tekmovanja, ki bo pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) doživelo šele drugo izvedbo. V njem bo nastopilo vseh 55 članic evropske nogometne družine, Slovenija pa bo po manj prijetni izkušnji iz leta 2018, ko je v druščini Norveške, Bolgarije in Cipra ostala brez zmage (trije remiji in trije porazi) ter osvojila neslavno zadnje mesto, iskala pot do prve zmage.

Slovenija lahko napreduje v ligo B

Slovenija je v zadnjem nastopu v ligi narodov (2018) remizirala v Sofiji z Bolgarijo (1:1). Foto: Reuters Čeprav je bilo sprva rečeno, da bo Slovenija zaradi zadnjega mesta v skupini lige narodov (2018) izpadla med najslabše evropske reprezentance, ki nastopajo v ligi D, je izvršni odbor Uefe konec septembra 2019 v Ljubljani spremenil format lige narodov. Slovenija tako ostaja del lige C, v kateri je podobno kot v ligi A (ta se je razširila) in B 16 ekip, v najslabši skupini D pa je le sedem udeležencev.

Če bo Slovenija osvojila prvo mesto, si bo ob naslednji izvedbi lige narodov zagotovila napredovanje, nastop v ligi B, ki prinaša močnejše in bolj atraktivne tekmece, če pa bo ponovila rezultat izpred dveh let, ko je zaostala za vsemi tekmeci, jo čaka turnir za obstanek. V primeru dveh porazov bi tako padla v najnižjo ligo D, kjer prednjačijo palčki evropskega nogometa.

Udeleženci lige narodov: Liga A:

Skupina 1: Nizozemska, Italija, BiH, Poljska

Skupina 2: Anglija, Belgija, Danska, Islandija

Skupina 3: Portugalska, Francija, Švedska, Hrvaška

Skupina 4: Švica, Španija, Ukrajina, Nemčija Liga B:

Skupina 1: Avstrija, Norveška, Severna Irska, Romunija

Skupina 2: Češka, Škotska, Slovaška, Izrael

Skupina 3: Rusija, Srbija, Turčija, Madžarska

Skupina 4: Wales, Finska, Irska, Bolgarija Liga C:

Skupina 1: Azerbajdžan, Luksemburg, Ciper, Črna gora

Skupina 2: Armenija, Estonija, Severna Makedonija, Gruzija

Skupina 3: Slovenija, Moldavija, Kosovo, Grčija

Skupina 4: Kazahstan, Litva, Belorusija, Albanija Liga D:

Skupina 1: Malta, Andora, Latvija, Ferski otoki

Skupina 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar

Stadion Stožice bo v četrtek, ko se bo dvoboj med Slovenijo in Grčijo začel ob 20.45, žal sameval. Obračun bo potekal pred praznimi tribunami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Liga narodov bo v središču reprezentančnega zanimanja vse do 20. novembra, ko se bo končal skupinski del. Izbranci Matjaža Keka bodo do takrat odigrali šest tekem. Žreb jo je uvrstil v tretjo skupino v ligi C, tretji najmočnejši po kakovostnem merilu, kjer se bo udarila z Grčijo, Moldavijo in Kosovom. Če bi osvojila prvo mesto, bi si lahko v primeru naklonjenih okoliščin v drugih skupinah priborila celo nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022. Tudi to dopušča liga narodov.

V krstni izvedbi (2018) je bila v tem pogledu še bolj radodarna, saj je v izdatni meri določila seznam udeležencev dodatnih kvalifikacij za EP 2020. Te bodo zaradi zapletov z izbruhom pandemije novega koronavirusa odigrane šele to jesen. Zadnji potniki na Euro, ki ga bo 12 držav gostilo z enoletno zamudo, bi sicer morali biti znani že spomladi, a so višje sile zamaknile spored na jesenski termin.

Urnik lige narodov: Skupinski del:

1. krog (od 3. do 5. septembra 2020)

2. krog (od 6. do 8. septembra 2020)

3. krog (od 10. do 11. oktobra 2020)

4. krog (od 13. do 14. oktobra 2020)

5. krog (od 14. do 15. novembra 2020)

6. krog (od 17. do 18. novembra 2020) Zaključni turnir:

Polfinale, finale in tekma za 3. mesto (september oziroma oktober 2021) Turnir za obstanek:

Prve tekme (24. in 25. marec 2022)

Povratne tekme (28. in 29. marec 2022)

Najboljših 16 udeležencev lige narodov, zbranih v ligi A, se bo sicer potegovalo za lovoriko. Naslov brani Portugalska, tudi aktualna evropska prvakinja. Foto: Reuters

Kdo si bo v ligi narodov priigral možnost sodelovanja v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022? Tega privilegija bosta deležna dva zmagovalca skupin, teh je v drugi izvedbi lige narodov kar 14 (po štiri v ligah A, B in C, po dve pa v ligi D). V poštev bosta prišla zmagovalca skupin, ki si v kvalifikacijah za SP 2022 ne bosta zagotovili neposredne udeležbe na velikem tekmovanju (deset ''evropskih'' vozovnic bo prejelo deset zmagovalcev kvalifikacijskih skupin za SP 2022) oziroma sodelovanja v dodatnih kvalifikacijah (v play-offu bo nastopilo deset drugouvrščenih ekip v kvalifikacijskih skupinah).

Tako se ponuja dodatna motivacija vsem udeležencem lige narodov, ki bodo v uradnem kvalifikacijskem ciklusu za SP 2002 manj uspešni in se prihodnje leto v svojih kvalifikacijskih skupinah za SP 2022 ne bodo uvrstili na prvo oziroma drugo mesto. Slovenija ima slabo izhodišče, saj tekmuje šele v ligi C. Tako bi ji moralo iti na roko kar nekaj stvari, da bi si ob prvem mestu v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo zagotovila še nastop v play-offu kvalifikacij za SP 2022.

Liga narodov bo znova vplivala na dodatne kvalifikacije za naslednje veliko tekmovanje. To je svetovno prvenstvo v Katarju, na katero se bo neposredno uvrstilo deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin, preostale tri izbrane vrste pa bodo podale dodatne kvalifikacije, v katerih bo nastopilo 12 reprezentanc. To bo deset drugouvrščenih reprezentanc iz kvalifikacijskih skupin ter dve zmagovalki skupin lige narodov z najboljšim rangiranjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prednost bodo namreč imeli zmagovalci skupin v ligah A in B, ki bodo osvojili višje končno mesto v ligi narodov. Slovenija bi tako lahko prišla na vrsto šele v primeru, če bi si velika večina zmagovalcev skupin v močnejših ligah nastop na SP 2022 ali pa udeležbo v dodatnih kvalifikacijah zagotovila že v uradnih kvalifikacijah.

V play-offu za SP 2022 v Katarju bo tako nastopilo 12 ekip (deset drugouvrščenih iz kvalifikacijskih skupin in dve zmagovalki skupin lige narodov), po odigranih polfinalnih in finalnih tekmah pa bodo znani trije srečneži, ki bodo zastopali barve Evrope na svetovnem prvenstvu. Slovenija je nazadnje na največjem tekmovanju nastopila leta 2010 v Južni Afriki, ko jo je vodil prav Matjaž Kek in bil do zadnjih sekund v boju za napredovanje v osmino finala.