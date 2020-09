Oblak pozval Kampla. Prihaja tudi Avstrijec, ki želi igrati za Slovenijo.

Na novinarski konferenci pred četrtkovo tekmo lige narodov proti Grkom v Stožicah, prvi tekmi slovenske nogometne reprezentance po več kot devetih mesecih, sta pred javnost stopila selektor Matjaž Kek in prvi zvezdnik slovenskega nogometa, v odsotnosti Bojana Jokića kapetan Slovenije Jan Oblak. Govorila sta tudi o Kevinu Kamplu in zdaj že nekdanjem mladem avstrijskem reprezentantu Sandiju Lovriču, ki želi nastopati za Slovenijo.

"Končno lahko govorimo o nogometu tudi na reprezentančni ravni," je večer pred tekmo z Grčijo, ki bo v četrtek ob 20.45 gostovala v Stožicah, povedal Matjaž Kek in spomnil na dejstvo, da slovensko reprezentanco čaka prvi nastop po devetih mesecih in pol. Natanko 289 dneh, kolikor je minilo od 19. novembra lani, ko je Slovenija s porazom proti Poljski v Varšavi z 2:3 sklenila neuspešne kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, ki ga potem letos poleti ni bilo.

"Pred začetkom lige narodov je veliko vprašanj. Upam, da bomo odgovore dobili čim prej. Deset mesecev od zadnje tekme je dolga doba, izzivov je ogromno. Tekmec je pravi, da vidimo, kje smo. Kako smo sposobni odigrati. Je pa velik motiv, velika želja in razmišljanje o pozitivnem rezultatu," je povedal selektor pred tekmo z Grčijo.

Matjaž Kek si želi ligo narodov 2020/21 začeti z zmago proti Grčiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor ima veliko težav, a ga zanima samo zmaga

Grčija je v tretji skupini C lige narodov, vsaj po lestvici Mednarodne nogometne zveze (FIFA) sodeč, najbolje uvrščena reprezentanca. Trenutno je namreč na 56. mestu. Slovenija je 64., Kosovo 115., Moldavijo, s katero se bodo Slovenci, prav tako v Stožicah, pomerili v nedeljo zvečer, pa najdemo na 175. mestu.

"Zavedamo se kakovosti tekmeca, a ne glede na to in na vse, kar se je dogajalo v zadnjem času, pred fante postavljam golo dejstvo, da nas zanima samo zmaga," je še povedal Kek, ki je zadovoljno ugotovil, da med 24 reprezentanti, ki jih ima tokrat na voljo, ni nobenega z zdravstvenimi težavami. Igrati ne bo mogel samo izkušeni vezist Jasmin Kurtić. Ne zaradi poškodbe, ampak zaradi kazni rumenih kartonov.

Precej manj zadovoljen je selektor, ko pogleda, na koga tokrat sploh računa. Iz takšnih in drugačnih razlogov tokrat ni zraven Josipa Iličića, kapetana Bojana Jokića, Benjamina Verbiča, Tima Matavža, Reneja Krhina, Roberta Berića in Aljaža Strune.

Sandi Lovrič v majici Lugana na tekmi lige Europa proti kijevskemu Dinamu decembra lani. Foto: Reuters

NZS že v akciji za Avstrijca slovenskih korenin

Ob tem je Kek nekaj besed namenil tudi nogometašu, čigar ime je v zadnjih dneh zaokrožilo v javnosti. V Avstriji rojenega nogometaša švicarskega prvoligaša Lugana slovenskih korenin Sandija Lovriča, sicer mladega avstrijskega reprezentanta, ki je v mlajših selekcijah naših severnih sosedov zbral kar 55 reprezentančnih nastopov in je pred dnevi sporočil, da za Avstrijo ne namerava več igrati. Spogledovati se je začel s Slovenijo.

Ker gre za nogometaša na mestu osrednjega oziroma defenzivnega vezista, na katerem slovenski selektorji že od odhoda Roberta Korena iščejo prave rešitve, za nameček pa je za njim pri 22 letih že skoraj sto nastopov v prvi avstrijski in zdaj prvi švicarski ligi (petkrat je igral tudi v skupinskem delu lige Europa), je za selektorja seveda zanimiv. "Če bo želja prava, potem so vrata odprta za vsakogar," je to potrdil tudi Kek.

Na Nogometni zvezi Slovenije so z njim seznanjeni, tako da je Lovrič že v postopku pridobivanja ustrezne dokumentacije.

Jan Oblak še upa na Kevina Kampla

Ob tem je beseda nanesla še na enega v tujini rojenega slovenskega nogometaša, ki igra na precej višji ravni in je letos igral v polfinalu lige prvakov. Govora je seveda o vezistu RB Leipziga Kevinu Kamplu, ki vse od prihoda novega selektorja za reprezentanco noče igrati. O enem najboljših vezistov nemške prve lige je spregovoril eden najboljših vratarjev na svetu Jan Oblak, ki je, kot je zdaj to že v navadi, pred novinarje v družbi selektorja stopil dan pred tekmo.

Jan Oblak bo spet nosil kapetanski trak. Foto: Grega Valančič/Sportida

"O Kevinu Kamplu ni treba izgubljati besed, pokazal je, kakšen igralec je, je super fant, ki po dolgem času nima več težav z gležnjem. Upam, da bo še kdaj del te reprezentance, seveda če bo selektor za to in če se bo pripravljen odzvati vabilu. Zagotovo bi pomagal reprezentanci," je o svojem nekdanjem soigralcu, s katerim je igral tako v mladi kot v članski reprezentanci, povedal Oblak. "A to ne pomeni, da naša vrsta ni dovolj kakovostna. Pomaga pa seveda vsaka dodana vrednost," je takoj za tem dodal vratar, ki bo v odsotnosti kapetana Jokića nosil kapetanski trak.

"Grčija je močan tekmec, ki se v zadnjih letih sestavlja na novo in je iz leta v leto boljša. Težka tekma bo, ampak upamo na najboljše in da bomo prikazali na igrišču dovolj za tri točke," je zvezdnik Atletico Madrida povedal o Grčiji.

"A predvsem se moramo osredotočiti nase. Da se postavimo na terenu tako, kot se želimo, da bomo kompaktni in osredotočeni," je druženje s predstavniki sedme sile sklenil z naskokom najbolj cenjeni slovenski nogometaš ta hip. In tudi vseh časov.

Reprezentanti so se spomnili na Iličića





Zvezdnik Atalante, ki je po zaslugi njegovih neverjetnih petih golov na dveh tekmah osmine finala lige prvakov proti Valencii prišla celo do četrtfinala elitnega evropskega klubskega tekmovanja, ima osebne težave, zaradi katerih ga ni bilo na tekmi četrtfinala proti PSG, izpustil pa je tudi začetek priprav svojega kluba, ki se je ta teden začel pripravljati na novo sezono.



Iličića seveda ni niti na tokratni reprezentančni akciji, a so na NZS v stikih z njim, prav tako pa so na to, da mislijo nanj, sporočili tudi v reprezentanci. Tudi na zadnjem treningu pred tekmo z Grčijo, ko je nastala spodnja fotografija. Dodaten komentar verjetno ni potreben.



Fotogalerija s treninga slovenske reprezentance v Stožicah: