Selektor portugalske nogometne reprezentance Roberto Martinez je pred bližajočim se reprezentančnim premorom poudaril, da bo nedavno umrli nogometaš Diogo Jota z moštvom ves čas v srcih in mislih.

Portugalsko reprezentanco v prihajajočem reprezentančnem oknu čakata prvi srečanji po tragični julijski nesreči Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve. Portugalski selektor Martinez je že sporočil, na katere igralce bo računal na prihajajočih srečanjih proti Armeniji in Madžarski. Znane so tudi številke dresov, ki jih bodo reprezentanti nosili. Številko 21, ki jo je v dresu z državnim grbom nosil prav Jota, bo po novem nosil njegov najboljši prijatelj Ruben Neves, ki je pred tem nosil številko 18.

With Jota’s family’s support, his best friend Rúben Neves will take over shirt number 21 with the Portuguese national team. ❤️



Portugal head coach Roberto Martínez: “Diogo’s essence was unity. Diogo wanted to win the World Cup. We are here to fight and achieve that dream.” 🙏🇵🇹 pic.twitter.com/DLb6SLmfLo — 433 (@433) August 29, 2025

"To je naš prvi zbor brez Dioga Jote, ki nam je pomenil ogromno in je močno vplival na naša življenja. Vselej nam bo delal družbo v spominu in nam v duhu pomagal na poti do izpolnitve ciljev. Diogo je želel postati svetovni prvak in odslej imamo vedno igralca več v kadru, ker je Diogo z nami. Imam 23 igralcev in Dioga," je ob objavi povedal belgijski strokovnjak in ob tem dodal informacije glede izbora številk: "Ta tragedija nas je še dodatno povezala. Čutimo odgovornost in vse bomo dali od sebe, da dosežemo cilje. Lahko povem, da bo Diogovo številko 21 od zdaj v reprezentanci nosil njegov tesni prijatelj Ruben Neves, tako da bo še naprej z nami na zelenicah."

