Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Sobota,
30. 8. 2025,
12.20

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Roberto Martinez Portugalska nogometna reprezentanca Ruben Neves Diogo Jota

Sobota, 30. 8. 2025, 12.20

1 ura

Diogo Jota bo z ekipo v srcih, njegovo številko bo nosil Ruben Neves

Avtor:
Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Diogo Jota, Ruben Neves | Diogo Jota in Ruben Neves | Foto Guliverimage

Diogo Jota in Ruben Neves

Foto: Guliverimage

Selektor portugalske nogometne reprezentance Roberto Martinez je pred bližajočim se reprezentančnim premorom poudaril, da bo nedavno umrli nogometaš Diogo Jota z moštvom ves čas v srcih in mislih.

Portugalsko reprezentanco v prihajajočem reprezentančnem oknu čakata prvi srečanji po tragični julijski nesreči Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve. Portugalski selektor Martinez je že sporočil, na katere igralce bo računal na prihajajočih srečanjih proti Armeniji in Madžarski. Znane so tudi številke dresov, ki jih bodo reprezentanti nosili. Številko 21, ki jo je v dresu z državnim grbom nosil prav Jota, bo po novem nosil njegov najboljši prijatelj Ruben Neves, ki je pred tem nosil številko 18. 

"To je naš prvi zbor brez Dioga Jote, ki nam je pomenil ogromno in je močno vplival na naša življenja. Vselej nam bo delal družbo v spominu in nam v duhu pomagal na poti do izpolnitve ciljev. Diogo je želel postati svetovni prvak in odslej imamo vedno igralca več v kadru, ker je Diogo z nami. Imam 23 igralcev in Dioga," je ob objavi povedal belgijski strokovnjak in ob tem dodal informacije glede izbora številk: "Ta tragedija nas je še dodatno povezala. Čutimo odgovornost in vse bomo dali od sebe, da dosežemo cilje. Lahko povem, da bo Diogovo številko 21 od zdaj v reprezentanci nosil njegov tesni prijatelj Ruben Neves, tako da bo še naprej z nami na zelenicah."

Preberite še:

Diogo Jota
Sportal Liverpool bo v spomin na Joto postavil spominska obeležja
Diogo Jota pogreb
Sportal Ganljiv zapis žene pokojnega Dioga Jote
Diogo Jota
Sportal Liverpool bo po tragični smrti Dioga Jote upokojil številko 20
Roberto Martinez Portugalska nogometna reprezentanca Ruben Neves Diogo Jota
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.